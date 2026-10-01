Datafolha: Raquel tem 46% e João, 44% para o Governo de Pernambuco
Considerando votos válidos, Raquel Lyra ficou com 50%, enquanto João Campos marcou 47%
Publicado: 01/10/2026 às 17:32
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Sandy James/DP Foto)
A nova rodada da pesquisa divulgada pelo Datafolha, nesta quinta-feira (1º), aponta a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com 46% das intenções de voto, enquanto João Campos (PSB) soma 44% do total na consulta estimulada para o primeiro turno.
O candidato Ivan Moraes (PSOL) somou 2% na pesquisa atual (antes, tinha 1%), enquanto Renan Hallais (Missão), registrou 1% (antes, não havia pontuado). Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) não pontuaram. Brancos, nulos e pessoas que não devem votar permanece em 4%, enquanto indecisos foram 3% (antes, eram 2%).
Nos votos válidos, Raquel Lyra ficou com 50% (antes, 51%), enquanto João Campos marcou 47% (antes, tinha 46%). Ivan Moraes somou 2% (antes, 1%) e Renan Hallais se manteve com 1% do total.
Encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-06822/2026. Foram ouvidas 1.204 pessoas entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%
Veja os números do 1º turno:
- Raquel Lyra (PSD): 46% (eram 48% em 24 de setembro);
- João Campos (PSB): 44% (eram 44%);
- Ivan Moraes (PSOL): 2% (era 1%);
- Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);
- Professora Camila (UP): 0% (era 1%);
- Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);
- Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 4%);
- Indecisos: 3% (eram 2%).