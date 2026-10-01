Datafolha: Lula tem 48% no segundo turno e Flávio Bolsonaro, 45%

O presidente Lula oscilou um ponto para cima, ficando com 48% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno; Flávio continuou com 45%

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Fotos: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Os dados são da nova pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula oscilou um ponto para cima (tinha 47%), enquanto Flávio manteve os mesmos 45%. O cenário atual permanece dentro da margem de erro, caracterizando empate técnico entre os candidatos.

O percentual de entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos recuou de 7% para 6%. Já o índice de indecisos se manteve estável em 1%.

O levantamento do Datafolha ouviu 2.506 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.