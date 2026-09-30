Daniel Vorcaro para Hugo Motta: "Queria estar em Mônaco com você"

Banqueiro mantinha amizade próxima com presidente da Câmara e do Senado. Alcolumbre chamou Vorcaro de "meu amor" em mensagem

Daniel Vorcaro (Divulgação)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) é mais um político que tinha relação de proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Novas mensagens extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal apontam trocas de elogios, pedidos de camarote e liberação de empréstimo entre o político e o empresário.

Os diálogos foram divulgados pelo site Fatos Online e confirmados pela Folha de S. Paulo. Entre as mensagens está um pedido de liberação de um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões para uma empresa da cunhada do deputado, Bianca Medeiros, em 2024. O dinheiro foi usado para comprar um terreno em João Pessoa (PB) que será transformado em um bairro.

Em 23 de maio de 2025, Vorcaro diz a Motta: "Mas queria mesmo estar era em Monaco com voce". Na ocasião, o banqueiro estava em São Paulo e iria para Belo Horizonte no fim de semana. Motta ri em resposta e depois os dois fazem uma chamada telefônica.

Antes dessa mensagem, em março, Motta pede a Vorcaro: "Irmão consegue 4 entradas no camarote para as campeãs?". "Claro irmão, quantos quiser. Me passa nome completo cpf email e telefone de cada um", respondeu o banqueiro. Em 2024, o desfile das campeãs do Carnaval do Rio ocorreu em 8 de março.

Relação com Alcolumbre

Em julho de 2025, Vorcaro tomou café da manhã na casa do deputado. Já em agosto, Morra chamou o banqueiro para “a casa de Davi” o que, segundo as investigações, pode ser uma referência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP).

Quando foi eleito presidente da Casa Alta, em fevereiro de 2025, Alcolumbre recebeu uma mensagem de Vorcaro. O banqueiro chamou o senador de amigo e desejou “os melhores anos” e sucesso na “empreitada”. "Fala meu amor! Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Gratidão!", respondeu Alcolumbre.

Em março do mesmo ano há registro de mais um diálogo. "Sou seu irmão!!! Pra vida toda!!", diz Alcolumbre. "E eu seu (irmão). A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer", responde Vorcaro.

Resposta de Hugo Motta

À Folha de S. Paulo, Hugo Motta afirmou , em nota enviada pela assessoria de imprensa, que não há ilícito nos diálogos e que manteve contatos com diversos segmentos do empresariado e da sociedade brasileira.

"Enfatizo que não há nenhum ilícito retratado nos diálogos publicados e repudio a tentativa de atribuir conversas descontextualizadas a qualquer relação de interesse espúrio ou de favorecimento por minha parte. Tenho uma vida limpa, assim como é limpa a minha atuação política nesses 15 anos de vida pública", afirmou. "Reitero que confio nos órgãos responsáveis pelas investigações, a quem cabe responder pelas apurações", completou no texto.

Resposta de Davi Alcolumbre

Também em nota a imprensa, Alcolumbre ressaltou que as "supostas mensagens" não são ilegais e têm um caráter pessoal. Ainda segundo o presidente do senado, existem “falsas acusações” e um “injusto ataque” em relação a ele.

