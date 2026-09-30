Luciano Huck mantinha relação de amizade e negócios com Daniel Vorcaro

Mensagens do celular de Vorcaro extraídas pela PF mostram negociação de parceria entre o Will Bank e o Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck e o banqueiro Daniel Vorcaro (Reprodução/Redes Sociais)

O apresentador Luciano Huck, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mantinham uma relação próxima de amizade e negócios. A revelação está em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro que está preso na Papuda, em Brasília.

Uma série de conversas, entre 2023 e 2025, foram reveladas pela Veja nesta quarta-feira (30) e mostram que Huck e Vorcaro tinham contato frequente e costumavam se encontrar presencialmente em compromissos no Brasil e no exterior. Os dois ainda fecharam parceria entre o Will Bank e o programa Domingão com Huck, veiculado pela TV Globo e foram sócios em uma aeronave.

A parceria com o Will Bank foi fechada no final de 2024, mas as negociações começaram em abril daquele ano. Em mensagem, Huck afirma: “Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias”. Ao que Vorcaro responde: “Gostei demais também! Vamos avançar!”

Ainda nas mensagens, o apresentador chega a mencionar os valores da parceria: R$ 83 milhões em mídia para a Globo e R$ 26 milhões para um “contrato pessoal”.

As conversas entre os empresários, porém, iniciaram em novembro de 2023. “Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração”, disse Huck à época. “Fala, amigo. Bom demais te ver. Foi bacana hoje”, respondeu Vorcaro.

Diante da repercussão na imprensa da crise no Master, já em 2025, Huck seguia mantendo contato com Vorcaro, procurando saber como o banqueiro estava e se colocando à disposição. “Estou com você em qualquer frente”, disse Huck em uma das mensagens.

Os contatos seguiram até minutos antes da primeira prisão do banqueiro, às 22h do dia 17 de novembro de 2025. “Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, escreveu Huck às 21h47.

Sociedade em avião

Em fevereiro de 2024, Huck e Vorcaro discutiram uma possível sociedade em um avião, um Gulfstream G550. “Estou buscando um sócio para o G550 (o avião Gulfstream G550). Se te interessar, bora falar”, escreveu, recebendo um “Vamos conversar” como resposta de Vorcaro.

O banqueiro ainda emprestou por duas vezes uma aeronave para Huck em 2024. Em uma delas, para o apresentador viajar a Canoas durante as enchentes do Rio Grande do Sul; já a segunda para Huck ir à Polônia entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em nota à Veja, a assessoria de Huck afirmou que o contato entre o apresentador e Vorcaro ocorreu apenas “em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank”. O documento também nega qualquer sociedade entre o banqueiro e o apresentador.

“Toda a interação entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank. Não houve sociedade, como o veículo erradamente chegou a alegar. O acordo comercial teve contrato assinado, notas emitidas, impostos recolhidos e serviços devidamente prestados. Os contratos de imagem e publicidade foram rescindidos antes da intervenção no Will Bank pelo Banco Central”, informa o texto.

