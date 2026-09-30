Caso Master: mensagens do celular de Vorcaro apontam novas relações do banqueiro

Na lista de interlocutores, o apresentador Luciano Huck, o deputado Hugo Motta, o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, além de encontros com o ministro Alexandre Padilha e almoço para Alexandre de Moraes

Daniel Vorcaro (Divulgação)

Uma série de mensagens extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e responsável pela maior fraude fiscal já registrada no Brasil, foram divulgadas nesta quarta-feira (30) na imprensa. Foram conversas com o apresentador Luciano Huck, com um chef de cozinha responsável por montar um almoço para o ministro do STF, Alexandre de Moraes; com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; e com o ex-ministro do governo Lula.

Os contatos revelados ocorreram entre 2023 e 2025. Em 23 de outubro de 2024, as mensagens apontam que o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em jantar na casa de Vorcaro, menos de dois meses antes de um encontro do banqueiro com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Padilha era o então ministro da Secretaria de Relações Institucionais.

Segundo matéria da Folha de S. Paulo, o ministro esteve acompanhado do secretário-executivo da pasta, Olavo Noleto, que hoje é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O encontro ocorreu na casa de Vorcaro no Distrito Federal e não constou na agenda oficial de Padilha.

"Daniel, acertado!!!! Padilha e Olavo amanhã às 22 horas, um jantar contigo em bsb (Brasília). Combinado ?!", afirma Júlio Cezar, dono de uma consultoria em mensagem ao banqueiro. Em seguida, Cezar e Vorcaro fazem uma chamada telefônica.

Ainda antes do jantar, Vorcaro havia tido contato com Noleto por meio do ex-ministro e empresário Walfrido dos Mares Guia. "Ola Daniel. Olavo Noleto , braço direito do min Padilha, mecenviou mensagem falandobque gostou muito de voce (sic)", diz mensagem de Mares Guia em março de 2024. Na sequência, Vorcaro responde: "Grande amigo. Ja te chamo em seguida".

Encontro com Lula

Após o encontro com Padilha, Mares Guia menciona a Vorcaro que tem uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com Lula em Brasília. "Que otimo. Estou precisando muito ver o Lula, por conta desses ataques que tenho sofrido. Depois queria sua ajuda. Vamos falar final do dia em bsb na minha casa pode ser?", responde o banqueiro.

O encontro com Lula ocorreu no dia 4 de dezembro de 2024 e teve a intermediação do ex-ministro Guido Mantega. Na audiência, Vorcaro teria reclamado sobre a concentração do mercado bancário brasileiro, mas obteve como resposta de Lula que esse tema deveria ser tratado com o Banco Central. Lula teria pedido ainda que o presidente do BC, Daniel Galípolo, tratasse a questão de forma técnica.

Vorcaro teria reclamado com Lula sobre a concentração do mercado bancário no Brasil. Lula teria respondido que o tema deveria ser analisado pelo Banco Central e pedido que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, analisasse o assunto de forma técnica.

Padilha e Noleto foram procurados pela Folha de S. Paulo, mas não explicaram qual foi a pauta do jantar com Vorcaro. “O então ministro da Secretaria de Relações Institucionais comparecia diariamente a eventos com representantes de diversos setores", explicou a assessoria do ministro em nota como resposta dele e do ex-secretário.

Ainda segundo o texto, “em 2024, Padilha não atuava como ministro da Saúde”. “Não houve qualquer desdobramento em relação ao evento mencionado. Na data das mensagens não havia nenhuma acusação envolvendo a instituição financeira", afirma o texto.

Já Walfrido dos Mares Guia disse à Folha de S. Paulo não ter tido intimidade com Daniel Vorcaro e afirmou que o tratava cordialmente pelo banqueiro também ser mineiro. O ex-ministro ainda ressaltou que quando houve as conversas não existiam suspeitas sobre o Master ou Vorcaro.

