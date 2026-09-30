Vorcaro organizou almoço para Moraes; no menu: caviar, vieiras e foie gras

Banqueiro não participou do banquete que ocorreu no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão (SP) em 2023

Ministro Alexandre de Moraes com chef responsável pelo banquete oferecido por Vorcaro (Reprodução/Redes Sociais)

Novas mensagens obtidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, revelam mais uma relação de proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Vorcaro teria organizado um almoço para Moraes no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão (SP), em 30 de dezembro de 2023.

A revelação foi feita pelo jornal O Globo, que teve acesso ao menu da recepção: caviar, vieiras com ovas de salmão, ovo trufado, foie gras com banana, carne dry aged, wagyu e trufas. As mensagens mostram instruções precisas do banqueiro para um número salvo como “Zé Maria Chef Iate Clube”, que seria o chef responsável pelo banquete.

Em uma destas mensagens, Vorcaro, que não participou do almoço, determina que “Precisa pegar 4 vinhos top na minha adega. 5 na verdade”. Em outra, reclama que a forma como a mesa estava servida, com latas de caviar em cada lugar, estava “pomposa”. “Quero almoço espetacular, mas sem forçar a barra de aparecer”, pontuou.

