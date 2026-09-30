"Ele mente o tempo inteiro", diz Raquel Lyra após João citar aumento na conta de água

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou que João Campos (PSB) estava mentindo após dizer que a concessão da Compesa prevê aumento de 15% na conta de água

Raquel Lyra rebate acusações de João Campos em debate na TV Globo (Foto: Reprodução/TV Globo)

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou que o candidato João Campos (PSB) “mente o tempo todo”. A declaração foi feita nesta terça-feira (29), durante o debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco promovido pela TV Globo.

A chefe do executivo estadual fez a afirmação ao responder um questionamento de João, que disse que ela “quer aumentar a conta de água em mais de 15% logo depois da eleição”. João citou o contrato de concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), assinado em abril deste ano.

“É importante dizer que o candidato falta com a verdade quando coloca essa conta aqui. Aliás, faltar com a verdade não é novidade para ele. Ele mente o tempo inteiro. O candidato me pergunta todo o regulamento feito da Compesa e da sua concessão, feita pela bolsa de valores. A conta que ele coloca não é a conta verdadeira. A conta é menor”, respondeu Raquel.

A resposta de Raquel foi considerada uma “ofensa pessoal” pela comissão do debate, que concedeu direito de resposta a João Campos.

“Tive a oportunidade de governar o Recife, tenho batido recorde de investimentos em obras em todas as áreas. Sempre disse a verdade, conversando com as pessoas, ouvindo, tendo atenção, dizendo aquilo que dá para ser feito, o que não dá, podendo explicar por que não dá. Porque governar é um ato de ter maturidade”, rebateu João.