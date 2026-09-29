Ivan, João e Raquel se enfrentam em debate da TV Globo nesta terça (29); veja horário
O encontro ocorre a cinco dias do primeiro turno das eleições
Publicado: 29/09/2026 às 18:33
Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra (Karol Rodrigues/DP Foto)
Os candidatos ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) participam, nesta terça-feira (29), de um debate eleitoral promovido pela TV Globo, a partir das 22h15. O encontro ocorre a cinco dias do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (4).
A participação foi definida de acordo com o critério de representação dos partidos no Congresso Nacional. O debate será mediado pelo jornalista Márcio Bonfim e terá quatro blocos, com perguntas feitas entre os próprios candidatos.
A primeira parte será dedicada a temas determinados. No segundo bloco, os candidatos poderão escolher livremente os assuntos das perguntas. O terceiro será voltado a diferentes regiões de Pernambuco, definidas por sorteio, com duas rodadas de perguntas e respostas. No último bloco, haverá novamente tema livre, seguido pelas considerações finais dos candidatos.
Os candidatos poderão apresentar propostas e questionar diretamente os adversários sobre temas relacionados ao governo estadual.
Pesquisa aponta empate na disputa
O debate será feito no mesmo dia em que foi divulgada uma nova pesquisa Quaest sobre a corrida pelo Governo de Pernambuco. O levantamento mostra Raquel Lyra e João Campos empatados numericamente, com 42% das intenções de voto cada um.
Na pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Raquel aparecia com 42%, enquanto João tinha 39%. Ivan Moraes registrou 1% das intenções de voto no levantamento mais recente.
Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Os eleitores indecisos representam 10%, enquanto 5% afirmaram votar em branco ou nulo ou disseram não ter intenção de votar.
No cenário de segundo turno, também há empate numérico entre Raquel e João, ambos com 44%. Na pesquisa anterior, a governadora tinha 43% e o candidato do PSB, 41%.
O levantamento é o penúltimo da Quaest antes da votação do próximo domingo. Foram entrevistadas 1.302 pessoas entre os dias 25 e 28 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.