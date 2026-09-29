Ivan, João e Raquel se enfrentam em debate da TV Globo nesta terça (29); veja horário

O encontro ocorre a cinco dias do primeiro turno das eleições

Ivan Moraes, João Campos e Raquel Lyra (Karol Rodrigues/DP Foto)

Os candidatos ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), Raquel Lyra (PSD) e Ivan Moraes (PSOL) participam, nesta terça-feira (29), de um debate eleitoral promovido pela TV Globo, a partir das 22h15. O encontro ocorre a cinco dias do primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (4).

A participação foi definida de acordo com o critério de representação dos partidos no Congresso Nacional. O debate será mediado pelo jornalista Márcio Bonfim e terá quatro blocos, com perguntas feitas entre os próprios candidatos.

A primeira parte será dedicada a temas determinados. No segundo bloco, os candidatos poderão escolher livremente os assuntos das perguntas. O terceiro será voltado a diferentes regiões de Pernambuco, definidas por sorteio, com duas rodadas de perguntas e respostas. No último bloco, haverá novamente tema livre, seguido pelas considerações finais dos candidatos.

Os candidatos poderão apresentar propostas e questionar diretamente os adversários sobre temas relacionados ao governo estadual.

Pesquisa aponta empate na disputa

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O debate será feito no mesmo dia em que foi divulgada uma nova pesquisa Quaest sobre a corrida pelo Governo de Pernambuco. O levantamento mostra Raquel Lyra e João Campos empatados numericamente, com 42% das intenções de voto cada um.

Na pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Raquel aparecia com 42%, enquanto João tinha 39%. Ivan Moraes registrou 1% das intenções de voto no levantamento mais recente.

Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Os eleitores indecisos representam 10%, enquanto 5% afirmaram votar em branco ou nulo ou disseram não ter intenção de votar.

No cenário de segundo turno, também há empate numérico entre Raquel e João, ambos com 44%. Na pesquisa anterior, a governadora tinha 43% e o candidato do PSB, 41%.

O levantamento é o penúltimo da Quaest antes da votação do próximo domingo. Foram entrevistadas 1.302 pessoas entre os dias 25 e 28 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026.