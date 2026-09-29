Quaest: Raquel e João empatam com 42% no 1º turno em Pernambuco

Raquel Lyra e João Campos lideram corrida pelo Governo de Pernambuco (Fotos: Maurício Ferry/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Quaest para o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026, divulgada nesta terça-feira (29), apontou a governadora Raquel Lyra (PSD) empatada com João Campos (PSB) nas intenções de voto, ambos com 42% do total. Na pesquisa anterior, divulgada no dia 23 de setembro, Raquel tinha 42%, enquanto João somava 39%.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) soma 1% do total, enquanto Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram na pesquisa. Indecisos são 10%, enquanto brancos, nulos e pessoas que não devem votar chega a 5%.

Para o segundo turno da disputa, o cenário permanece empatado, com Raquel e João com 44% cada. Na última pesquisa, a governadora tinha 43%, enquanto o socialista somava 41%.

A consulta ao eleitorado é a penúltima do instituto antes do dia da eleição, que acontece no próximo domingo (4). O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00324/2026. A pesquisa contou com a participação de 1.302 pessoas, entre os dias 25 e 28 de setembro, e tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.



Confira os números do 1º turno:



- João Campos (PSB): 42% (eram 39%);

- Raquel Lyra (PSD): 42% (eram 41%);

- Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;

- Renan Hallais (Missão): 0% (era 1%);

- Professora Camila (UP): 0% (era 0%);

- Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

- Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

- Indecisos: 10% (eram 12%);

- Branco/nulo/não vai votar: 5% (eram 6%).

Novo levanatamento



Na próxima quarta-feira (30), o Diario divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.