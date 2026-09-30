João Campos relembra vínculo de Raquel com Paulo Câmara: "Já pediu voto para ele"

João Campos citou a época em que Raquel Lyra era do PSB (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Em debate na TV Globo, nesta terça-feira (29), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) apontou uma suposta contradição nas críticas da governadora Raquel Lyra (PSD) direcionadas ao PSB e à gestão do ex-governador Paulo Câmara.

No tema de segurança pública, Raquel alegou que ao assumir o Executivo, que tinha João como chefe de gabinete da gestão anterior, encontrou o pior cenário da história de Pernambuco, com "carro quebrado, sem internet, computador e delegacias fechadas".

O socialista, por sua vez, ressaltou o vínculo da governadora com o partido que preside atualmente. “Ela fala muito do PSB, mas vocês sabiam que o partido que ela passou mais tempo filiada na vida foi o PSB? Vocês sabiam que ela já pediu voto para Paulo Câmara? Pode ver na minha rede, estou postando uma foto dela pedindo voto para Paulo Câmara. Vocês sabiam disso ela foi duas vezes deputada estadual pelo PSB o número dela era 40789”, disse.

Raquel foi filiada ao PSB de 2007 a 2016, quando deixou a legenda para se candidatar a prefeita de Caruaru pelo PSDB. Desde 2025, a governadora está filiada ao PSD. No registro publicado nas redes sociais de João, Raquel aparece em um palanque durante a campanha eleitoral de 2014 pedindo voto para o ex-governador socialista.

“Paulo, muita gente já citou aqui, os que me antecederam falaram disso, mas eu venho repetindo sempre. Eu quero poder me juntar a esse povo que está aqui para ajudar, Paulo, o seu governo. Eu quero deixar aqui o meu abraço e essa convocação. Vamos à vitória, que não vai ser a vitória de Paulo, vai ser a vitória do povo de Pernambuco”, disse a governadora, que à época cumpria mandato de deputada estadual.

