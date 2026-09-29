"Vocês são tão parecidos": Ivan associa João a Raquel e tenta se diferenciar dos adversários

Ivan também voltou contra João uma das controvérsias da campanha: a redução da alíquota do ISS cobrado de empresas de apostas esportivas durante a gestão do socialista na Prefeitura do Recife (Foto: Reprodução)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) usou o debate da TV Globo, nesta terça-feira (29), para tentar estabelecer uma linha divisória entre sua candidatura e as de João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). Ao confrontar o socialista, Ivan recuperou a trajetória política dos dois adversários e afirmou que ambos representam o “centro ideológico”.

“Na pergunta anterior, você me ajudou muito a explicar para as pessoas por que é que vocês são tão parecidos”, disse Ivan a João. O candidato do PSOL lembrou que João integrou a gestão de Paulo Câmara (PSB) como chefe de gabinete e citou a passagem de Raquel pelo governo Eduardo Campos (PSB), quando ela comandou a Secretaria da Criança e da Juventude. Também mencionou a atuação da governadora, então deputada estadual, na base governista durante parte da gestão de Paulo Câmara.

“Estou falando de duas pessoas que são do centro ideológico. Ninguém aqui é fascista, ninguém aqui é bolsonarista, mas todos aqui são da política comum. Diferente aqui sou eu”, afirmou. Na sequência, o psolista também criticou a política de incentivos fiscais adotada por governos estaduais dos quais os adversários participaram. Segundo Ivan, Pernambuco ampliou os benefícios concedidos a empresas sem obter, na mesma proporção, a geração de empregos prometida.

Questionamento sobre bets

Ivan também voltou contra João uma das controvérsias da campanha: a redução da alíquota do ISS cobrado de empresas de apostas esportivas durante a gestão do socialista na Prefeitura do Recife.

“É preciso também que você me diga por que é que baixou o imposto das bets, dando de presente para as bets mais de R$ 120 milhões”, afirmou. Em outro momento do debate, Ivan retomou o assunto e relacionou a decisão aos patrocínios de empresas do setor a eventos promovidos na capital pernambucana.

“Essa história da bet é curiosa mesmo, porque no projeto que tu enviaste para a Câmara, tu dizias que querias fazer com que Recife atraísse mais bets”, disse. O candidato do PSOL encerrou o ataque com uma pergunta direta ao adversário: “E aí, João, te arrependeste de ter dado esse presente para as bets?”.



