No Recife, João Campos reforça proposta de versão estadual do Desenrola Brasil

Em agenda no Recife, candidato também comentou sobre o crescimento nas pesquisas recentes e relatou ligação telefônica com o presidente Lula

João Campos em porta a porta no bairro dos Torrões, no Recife (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) apresentou, nesta segunda-feira (28), uma série de propostas de enfrentamento à vulnerabilidade social em Pernambuco. Em porta a porta na comunidade de Roda de Fogo, no bairro de Torrões, Zona Oeste do Recife, o líder da Frente Popular de Pernambuco citou diversas iniciativas que pretende implementar em seu eventual governo à frente do Executivo estadual, entre elas uma versão estadual do Desenrola Brasil.

“Nós vamos fazer o 13° para o Bolsa Família. Vamos também construir as creches, áreas de proteção para as crianças, garantir o direito à alimentação escolar e também a garantia de que a mãe e o pai vão poder trabalhar. Vamos fazer o Nome Limpo Pernambuco, ajudando a zerar a dívida das famílias pernambucanas”, disse.

Assim como o Desenrola, o Nome Limpo propõe a renegociação de dívidas para cidadãos que estejam inadimplentes. De acordo com o projeto do candidato socialista, o programa estadual vai oferecer até 60% de desconto nas pendências relativas a cartão e crédito pessoal, com a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes sem juros. O Governo ainda deve contribuir com o pagamento da primeira e da última parcelas da dívida.

Crescimento nas pesquisas e ato com Lula

Durante a agenda, João também comentou sobre os levantamentos recentes que têm apontado o crescimento do socialista e a redução da distância para a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Ele aponta a receptividade da população à caravana pelo interior do estado, realizada no último fim de semana, como o principal termômetro da disputa.

“Estou muito feliz de andar Pernambuco inteiro e sentir o calor das pessoas. Tive agora em dez cidades do sertão, é impressionante a energia que a gente tem, do litoral ao sertão, da nossa candidatura. Estamos na semana mais decisiva, a semana da eleição. Feliz, a gente vê o crescimento da campanha, da candidatura, das propostas, do compromisso, isso se materializando também nos números das pesquisas. Eu tenho muita confiança, com fé em Deus e no povo, nós vamos vencer as eleições no domingo”, afirmou.

João Campos também relatou uma ligação recebida do presidente Lula com um agradecimento pelo ato realizado na última sexta-feira (25). Segundo o socialista, a equipe do líder petista apontou a caminhada como o maior evento público desde o início da campanha eleitoral.

“A gente viu um ato extraordinário. Recebi uma ligação do presidente, agradecendo, muito feliz pelo ato. Falei com a coordenação da campanha de Lula, que me ligou e disse: ‘João, foi o maior ato da campanha de Lula até este momento’. Isso mostra que a gente fez um bom trabalho de um bom aliado, e construiu uma campanha propositiva, conjunta e poder celebrar no maior ato político das eleições desse ano, foi um momento fenomenal, consagrando a candidatura de João, de Lula, de Marília e de Humberto”, disse.

