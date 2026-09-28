Quaest divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta terça-feira (29)

No levantamento mais recente, divulgado na semana passada, Raquel Lyra apareceu com 41%, e João Campos com 39%

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Quaest para o governo de Pernambuco será divulgada nesta terça-feira (29). Registrado sob o número PE-00324/2026, o levantamento teve início na última sexta (25) e será finalizado nesta segunda (28).

Serão realizadas 1.302 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra. A pesquisa foi encomendada pela Globo.

Última pesquisa Quaest

Veja abaixo os números do levantamento mais recente da Quaest, divulgada no dia 23 de setembro. O cenário foi estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Raquel Lyra (PSD): 41%



João Campos (PSB): 39%



Ivan Moraes (PSOL): 1%



Renan Hallais (Missão): 1%



Professora Camila (UP): 0%



Victor Assis (PCO): 0%



Guilherme Fonseca (PSTU): 0%



Indecisos: 12%



Branco/nulo/não vai votar: 6%

Na próxima quarta-feira (30), o Diario também divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.