Quaest divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta terça-feira (29)
No levantamento mais recente, divulgado na semana passada, Raquel Lyra apareceu com 41%, e João Campos com 39%
Publicado: 28/09/2026 às 12:50
Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)
A nova pesquisa Quaest para o governo de Pernambuco será divulgada nesta terça-feira (29). Registrado sob o número PE-00324/2026, o levantamento teve início na última sexta (25) e será finalizado nesta segunda (28).
Serão realizadas 1.302 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra. A pesquisa foi encomendada pela Globo.
Última pesquisa Quaest
Veja abaixo os números do levantamento mais recente da Quaest, divulgada no dia 23 de setembro. O cenário foi estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.
- Raquel Lyra (PSD): 41%
- João Campos (PSB): 39%
- Ivan Moraes (PSOL): 1%
- Renan Hallais (Missão): 1%
- Professora Camila (UP): 0%
- Victor Assis (PCO): 0%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
- Indecisos: 12%
- Branco/nulo/não vai votar: 6%
Na próxima quarta-feira (30), o Diario também divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.