'Lula vai acabar com a escala 6x1', diz João Campos
Durante ato no Recife, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos ressaltou a parceria com o governo federal no enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero
Publicado: 25/09/2026 às 12:47
Ao lado do presidente Lula (PT), João Campos defendeu o fim da escala 6x1, o combate ao feminicídio, além da expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), das universidades e dos institutos federais. (Weslly Gomes/DP Foto)
Durante ato no Centro do Recife, na manhã desta sexta-feira (25), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu o fim da escala 6x1 e o combate ao feminicídio.
O socialista ressaltou a parceria com o governo federal no enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero: "O senhor está do lado certo da história. É o senhor que vai acabar com a escala 6x1. É o senhor que vai enfrentar o feminicídio. É o senhor que vai acabar com as perdas no Brasil e cuidar do povo brasileiro", declarou João.
Em seu discurso, João Campos também lembrou a trajetória de seu avô, o ex-governador Miguel Arraes, e destacou o compromisso com a conclusão da Ferrovia Transnordestina. "Vamos sonhar com as grandes obras. Eu lembro quando o senhor falou, em 1989, do compromisso com Arraes e com o povo de fazer a Transnordestina. Tenho certeza de que, juntos, haveremos de concluir a Transnordestina em Pernambuco", afirmou.
Ver esse post no Instagram
“Meu pai estava do meu lado”
Em um dos momentos mais pessoais do discurso, João mencionou Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 2014. O candidato afirmou ter se emocionado durante a caminhada ao lado de Lula e disse sentir a presença do pai na campanha.
“Eu tive certeza que o meu pai estava do meu lado nessa caminhada. Meu pai nunca teve a oportunidade de me ver discursando, nem eu nunca subi num palanque ou num palco para falar ao lado dele. Mas Deus sabe de tudo”, afirmou.
Na sequência, João associou a lembrança do pai à própria candidatura ao Palácio do Campo das Princesas. “Tenho uma certeza tão grande no meu coração que vou ter a oportunidade, fé em Deus e Nossa Senhora, de ser governador de Pernambuco, Lula presidente”, disse.
Campos defendeu ainda a expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), das universidades e dos institutos federais. No trio elétrico, estiveram presentes os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além da senadora Teresa Leitão (PT).