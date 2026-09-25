'Lula vai acabar com a escala 6x1', diz João Campos

Durante ato no Recife, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos ressaltou a parceria com o governo federal no enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero

Ao lado do presidente Lula (PT), João Campos defendeu o fim da escala 6x1, o combate ao feminicídio, além da expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), das universidades e dos institutos federais. (Weslly Gomes/DP Foto)

Durante ato no Centro do Recife, na manhã desta sexta-feira (25), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu o fim da escala 6x1 e o combate ao feminicídio.

O socialista ressaltou a parceria com o governo federal no enfrentamento das desigualdades e da violência de gênero: "O senhor está do lado certo da história. É o senhor que vai acabar com a escala 6x1. É o senhor que vai enfrentar o feminicídio. É o senhor que vai acabar com as perdas no Brasil e cuidar do povo brasileiro", declarou João.

Em seu discurso, João Campos também lembrou a trajetória de seu avô, o ex-governador Miguel Arraes, e destacou o compromisso com a conclusão da Ferrovia Transnordestina. "Vamos sonhar com as grandes obras. Eu lembro quando o senhor falou, em 1989, do compromisso com Arraes e com o povo de fazer a Transnordestina. Tenho certeza de que, juntos, haveremos de concluir a Transnordestina em Pernambuco", afirmou.











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“Meu pai estava do meu lado”

Em um dos momentos mais pessoais do discurso, João mencionou Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 2014. O candidato afirmou ter se emocionado durante a caminhada ao lado de Lula e disse sentir a presença do pai na campanha.

“Eu tive certeza que o meu pai estava do meu lado nessa caminhada. Meu pai nunca teve a oportunidade de me ver discursando, nem eu nunca subi num palanque ou num palco para falar ao lado dele. Mas Deus sabe de tudo”, afirmou.

Na sequência, João associou a lembrança do pai à própria candidatura ao Palácio do Campo das Princesas. “Tenho uma certeza tão grande no meu coração que vou ter a oportunidade, fé em Deus e Nossa Senhora, de ser governador de Pernambuco, Lula presidente”, disse.



Campos defendeu ainda a expansão do Sistema Único de Saúde (SUS), das universidades e dos institutos federais. No trio elétrico, estiveram presentes os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além da senadora Teresa Leitão (PT).