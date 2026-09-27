STF determina retirada da federação PSDB/Cidadania da coligação de Raquel, que vai recorrer

O ministro do STF, Dias Toffoli, considerou que a aliança contrariou regras internas da federação e determinou ao TRE-PE adequação urgente do tempo de propaganda eleitoral

Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) (Foto: Janaína Pepeu)

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a retirada da Federação PSDB/Cidadania da coligação Pernambuco de Coração, liderada pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD). Em decisão assinada neste sábado (26), o ministro Dias Toffoli considerou que a aliança contrariou regras internas da federação e determinou que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) adote, com urgência, as providências necessárias para considerar a posição de neutralidade da federação na disputa majoritária estadual.

Na decisão, Toffoli destacou que o Estatuto e a Resolução n.º 1/2026 do PSDB-Cidadania estabelecem regras para que decisões estratégicas sobre alianças majoritárias sejam submetidas aos colegiados da federação. Ademais, o ministro considerou relevante o fato de dez dos 19 integrantes do Colegiado Nacional terem manifestado, antes da convenção, discordância com a condução da aliança estadual.

No início de agosto, a federação havia optado pela neutralidade no estado, alegando divergência entre as legendas. Enquanto os tucanos defendiam a aliança com Lyra, o Cidadania preferia o apoio à candidatura do ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). Contudo, apesar do posicionamento oficial do bloco, a direção nacional do PSDB declarou apoio individual à governadora.

Com a decisão do Supremo, o TRE-PE deverá recalcular o tempo de propaganda eleitoral gratuita e adotar as demais medidas decorrentes da retirada do PSDB-Cidadania da coligação Pernambuco de Coração. Por meio de nota, enviada ao Diario de Pernambuco, a coligação de Raquel Lyra informa que a equipe jurídica da campanha "está analisando a íntegra do material e, de antemão, antecipa que irá recorrer da decisão".