Quaest: Lula alcança Flávio Bolsonaro e os dois empatam em 42% no segundo turno

Empate encerra sequência de três semanas de vantagem do senador Flávio Bolsonaro; Lula também avançou nas demais simulações de segundo turno

Os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Foto: Ricardo Stuckert/Acervo e Evaristo Sa/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) têm 42% das intenções de voto cada em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Na pesquisa da Quaest para o primeiro turno divulgada também nesta segunda (28), o petista possui 39% e o senador, 34%. O empate encerra uma sequência de três semanas em que o presidente reduziu a distância para o senador. Na rodada de 14 de setembro, Flávio Bolsonaro tinha 42% e Lula, 40%. Na de 21 de setembro, o placar foi de 42% a 41%. Agora, o senador continuou estável e o petista subiu mais um ponto. Todas as variações estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nesse cenário, os votos em branco, os nulos e os de quem diz que não vai votar passaram de 14% para 13%. Os indecisos continuam em 3%.



Lula também avançou nas demais simulações de segundo turno

Contra Ronaldo Caiado , do (PSD) e ex-governador de Goiás, o presidente foi de 41% a 39% para 43% a 40%.

, do (PSD) e ex-governador de Goiás, o presidente foi de 41% a 39% para 43% a 40%. Contra Augusto Cury , do Avante, foi de 39% a 35% para 42% a 33%. Cury perdeu dois pontos e Lula ganhou três.

, do Avante, foi de 39% a 35% para 42% a 33%. Cury perdeu dois pontos e Lula ganhou três. Contra Renan Santos , do Missão, o placar passou de 41% a 38% para 42% a 39%.

, do Missão, o placar passou de 41% a 38% para 42% a 39%. Contra Romeu Zema, do Novo e ex-governador de Minas Gerais, Lula manteve os 46% e o adversário caiu de 32% para 30%.

A pesquisa é a primeira da Quaest depois do anúncio do fim das bets, as casas de apostas on-line, feito pelo governo na sexta-feira (25) por medida provisória. O levantamento mede, em parte, o efeito da decisão.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada por um grupo de comunicação e um jornal de circulação nacional. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06520/2026.



Pesquisa em Pernambuco

Na próxima quarta-feira (30), o Diario divulgará novos números para a disputa pelo Governo de Pernambuco, em levantamento contratado junto ao Instituto Paraná Pesquisas.



Confira os dados dos cinco cenários de 2º turno pesquisados pela Quaest:



Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 42%, em 21 de setembro)

Lula (PT): 42% (eram 41%)

Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 14%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43% (eram 41%, em 21 de setembro)

Ronaldo Caiado (PSD): 40% (eram 39%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)

Indecisos: 2% (eram 4%)

Lula x Caiado

Lula (PT): 43% (eram 41%)

Ronaldo Caiado (PSD): 40% (eram 39%)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)

Indecisos: 2% (eram 4%)

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 42% (eram 39%, em 21 de setembro)

Augusto Cury (Avante): 33% (eram 35%)

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 21%)

Indecisos: 5% (eram 5%)

Lula x Cury

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42% (eram 41%, em 21 de setembro)

Renan Santos (Missão): 39% (eram 38%)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)

