Atlas: Raquel marca 48,6% e João, 47,4% na disputa pelo Governo de Pernambuco

Nova pesquisa AtlasIntel ouviu 1.836 eleitores entre os dias 15 e 20 de setembro

Diferença entre principais candidatos está em pouco mais de 1% (Sandy James/DP Foto)

A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (22), mostra um estreitamento da disputa pelo Governo de Pernambuco entre a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). No primeiro turno, os dois estão separados por apenas 1,2 ponto percentual e permanecem em situação de empate técnico.

Raquel aparece com 48,6% das intenções de voto, enquanto João registra 47,4%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na rodada anterior do AtlasIntel, divulgada no último dia 17, Raquel tinha 48,7% e João, 45,6%. Na comparação entre os levantamentos, portanto, a governadora oscilou 0,1 ponto para baixo, enquanto o socialista oscilou 1,8 ponto para cima. A distância entre os dois passou de 3,1 para 1,2 ponto percentual.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) aparece na sequência, com 2,1% das intenções de voto. Renan Hallais (Missão) registra 0,8%.

Brancos e nulos somam 0,9%, enquanto 0,2% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Os demais candidatos testados não pontuaram.

Segundo turno

A disputa aparece ainda mais apertada na simulação de um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos.

Nesse cenário, Raquel registra 49,2% das intenções de voto, contra 48,5% de João. A diferença entre os dois é de apenas 0,7 ponto percentual, também dentro da margem de erro da pesquisa.

Em relação ao levantamento anterior do AtlasIntel, a distância entre os candidatos diminuiu. Na pesquisa divulgada em 17 de setembro, Raquel aparecia com 51,1%, enquanto João tinha 47,3%, diferença de 3,8 pontos percentuais.

Agora, a governadora oscila 1,9 ponto para baixo, enquanto João varia 1,2 ponto para cima.

Na nova rodada, 1,3% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo em um eventual segundo turno. Outros 0,9% não souberam responder.

Pesquisa anterior

A rodada divulgada na última quinta-feira (17) já apontava empate técnico entre Raquel e João nos dois cenários pesquisados.

No primeiro turno, Raquel tinha 48,7%, contra 45,6% de João. Ivan Moraes aparecia com 2%, seguido por Renan Hallais, com 1,1%, e Professora Camila (UP), com 0,1%.

No confronto direto de segundo turno, a governadora registrava 51,1% e o ex-prefeito do Recife, 47,3%.

A pesquisa anterior ouviu 1.793 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro e também tinha margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento havia sido contratado pela Bloomberg e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-02989/2026.

Metodologia

A nova pesquisa AtlasIntel ouviu 1.836 eleitores entre os dias 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Realizado com recursos próprios, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos PE-02023/2026 e BR-09256/2026.

