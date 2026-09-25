Datafolha: 1 em 3 eleitores de PE não sabe número de urna do candidato que apoia

Nova rodada da Datafolha, divulgada na quinta-feira (24), apontou que um terço dos eleitores não sabe o número do candidato no qual pretende votar para governador. Pesquisa foi contratada pela Globo e Folha de S. Paulo

Diferença percentual cai entre os candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Maurício Ferry e Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Datafolha mostra que 33% dos eleitores de Pernambuco não sabem o número de urna do candidato em quem pretendem votar para o cargo de governador nas Eleições 2026. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (24).

Os 1.204 participantes do estudo, contratado pela Globo e Folha de S. Paulo, responderam à pergunta: "Qual número você vai digitar na urna eletrônica para confirmar seu voto para governador?". O questionamento foi feito apenas para quem citou alguma opção de voto na pergunta estimulada para governador.

O estudo indica, ainda, que 64% dos entrevistados responderam corretamente e 3% citaram o número errado dos políticos que pretendem eleger.

Candidatos

Entre os eleitores de Raquel Lyra (PSD), 65% mencionaram o número corretamente, 31% não sabem e 4% citaram o número errado.

Em relação ao eleitorado de João Campos (PSB), 64% responderam corretamente e 34% não sabem o número. Outros 1% mencionaram o número errado.

Pesquisa

A pesquisa realizou as 1.204 entrevistas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

Na próxima semana, haverá a divulgação da pesquisa para o Governo de Pernambuco, que o Diario contratou junto ao Instituto Paraná Pesquisas.



