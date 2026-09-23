Quaest: Raquel Lyra tem 41% e João Campos, 39% na disputa pelo Governo de Pernambuco

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores de Pernambuco entre os dias 19 e 22 de setembro

Diferença percentual cai entre os candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Maurício Ferry e Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto para o Governo de Pernambuco. João Campos (PSB) aparece com 39%. Os dois candidatos estão em cenário de empate técnico.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 8 de setembro, Raquel tinha 43%, enquanto João registrava 37%. A distância entre os dois era de seis pontos percentuais.

O levantamento divulgado nesta quarta é o primeiro da Quaest realizado após a repercussão da fala de Raquel sobre laqueadura. No domingo (20), veio a público um vídeo, gravado em 2025, no qual a governadora sugere que uma mulher seja submetida ao procedimento “sem ela saber”. Raquel reconheceu que a declaração foi equivocada e pediu desculpas. O episódio provocou críticas de adversários e passou a ocupar espaço na campanha eleitoral.

A coleta da nova rodada da Quaest foi realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, período que abrangeu a divulgação do vídeo e sua repercussão. Por isso, o levantamento é o primeiro do instituto a captar o eleitorado durante o episódio, embora os dados não permitam atribuir eventuais oscilações na intenção de voto à polêmica.

Confira os números da pesquisa estimulada, na qual a Quaest mostra aos eleitores entrevistados os nomes dos candidatos:

Raquel Lyra (PSD): 41%;

João Campos (PSB): 39%;

Ivan Moraes (PSOL): 1%;

Renan Hallais (Missão): 1%);

Professora Camila (UP): 0%;

Victor Assis (PCO): 0%;

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%;

Indecisos: 12%;

Branco/nulo/não vai votar: 6%.

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores de Pernambuco entre os dias 19 e 22 de setembro. As entrevistas foram realizadas presencialmente. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

