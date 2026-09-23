Quaest: aprovação do governo Raquel Lyra cai para 61%; desaprovação sobe para 27%

Pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), aponta que o índice de aprovação da gestão da governadora Raquel Lyra (PSD) é de 61%, sete pontos percentuais a menos que a última rodada do levantamento

Candidata à reeleição, governadora Raquel Lyra (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A Pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra que a aprovação da gestão da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) caiu para 61%. Por outro lado, 27% dos eleitores de Pernambuco desaprovam a administração da chefe do executivo estadual.

O dado aponta uma queda de sete pontos percentuais no quesito em relação à última rodada do levantamento, no dia 25 de agosto, quando Raquel teve 68% de aprovação. No sentido contrário, a desaprovação subiu três pontos, de 24% para 27%, enquanto 12% não souberam ou não responderam.

Avaliação

A avaliação da gestão ficou distribuída da seguinte forma: 47% dos entrevistados acham positiva, enquanto 34% consideram regular e 13% avaliam o mandato negativamente. Por fim, 6% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam.

O índice de eleitores que acreditam que Raquel deve ser reeleita cresceu dois pontos, chegando a 63%, enquanto 32% acreditam que ela não merece continuar à frente do cargo. Do total de entrevistados, 5% não souberam responder ou não responderam.

Eleições

A nova rodada da Quaest desta quarta trouxe, ainda, o cenário da disputa do governo de Pernambuco. Raquel Lyra (PSD) aparece com 41% das intenções de voto, enquanto João Campos (PSB) aparece com 39%. Os dois candidatos estão em cenário de empate técnico.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 8 de setembro, Raquel tinha 43%, enquanto João registrava 37%. A distância entre os dois era de seis pontos percentuais.

Pesquisa

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores de Pernambuco entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-05671/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

