Quaest: Marília lidera com 18%, Humberto tem 14% e Mendonça 10% na corrida ao Senado em PE

Novo levantamento do instituto manteve as posições entre as principais candidaturas na corrida pela Casa Alta

Marília Arraes lidera corrida pelo Senado, seguida por Humberto Costa e Mendonça Filho (Fotos: Crysli Viana, Weslly Gomes/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) para a disputa ao Senado Federal por Pernambuco apontou a liderança de Marília Arraes (PDT), com 14%, seguida por Humberto Costa (PT), com 14%, e Mendonça Filho (PL), que soma 10% das intenções de voto. Já Eduardo da Fonte (PP) tem 8%, enquanto Túlio Gadêlha soma 4% do total.

A pesquisa manteve o mesmo cenário da corrida entre as principais candidaturas. Na última consulta realizada pelo instituto, no dia 8 de setembro, Marília somou 17%, enquanto Humberto também teve 14% e Mendonça Filho somava 11%. Eduardo tinha 7% e Túlio manteve os 4%.

O levantamento contratado pela TV Globo foi realizado entre os dias 19 e 22 de setembro e entrevistou 1.302 pessoas de 16 anos ou mais por todo o país. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o número PE-05671/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e somente após os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

Confira os números:

- Marília Arraes (PDT): 18% (eram 17% em 8 de setembro);

- Humberto Costa (PT): 14% (eram 14%);

- Mendonça Filho (PL): 10% (eram 11%);

- Eduardo da Fonte (PP): 8% (eram 7%);

- Túlio Gadêlha (PSD): 4% (eram 4%);

- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);

- Carlos Sant'anna (Novo): 1% (era 1%);

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 0%);

- Samuel Timoteo (UP): 1% (era 0%);

- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

- Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);

- Indecisos: 21% (eram 27%);

- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%)