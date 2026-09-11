Datafolha: Raquel Lyra tem 47% e João Campos soma 42% das intenções de voto em Pernambuco

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%

Candidatos Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Fotos: Miva Filho e Edson Holanda)

O Instituto Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (11), uma nova pesquisa de intenção de votos para o governo de Pernambuco. O levantamento, encomendado pela Folha da Manhã e TV Globo, mostra a candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 47%, enquanto seu principal adversário, João Campos (PSB), soma 42% das intenções de voto no primeiro turno.

Brancos, nulos e que não pretendem votar são 6% do total, enquanto os eleitores indecisos são 2%. Ivan Moraes (PSOL)m Renan Hallais (Missão) e Professora Camila (UP) aparecem com 1% da intenção de fotos.

Referente à última pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 21 de agosto, o novo levantamento representa uma manutenção das porcentagens dentro da margem de erro. Nessa pesquisa, Raquel Lyra também aparecia com 47% das intenções de voto, enquanto João Campos apresentava 40% no pleito estadual.

Outras pesquisas

Na última terça-feira (8), o Instituto Quaest divulgou levantamento para o governo e Senado em Pernambuco. Na pesquisa, Raquel Lyra somou 43% das intenções de voto no primeiro turno. Já João Campos surgiu com 37%. Enquanto Ivan Moraes (PSOL) soma 1%, enquanto Camila Falcão (UP) e Renan Hallais (Missão) têm 0% cada. Indecisos configuram 12%, e brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar, 6%.

Ao todo, foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação “PE-00285/2026”.

A pesquisa AtlasIntel estava prevista para a última quinta-feira (10). Contudo, o resultado não foi divulgado. O levantamento continua registrado no TSE, com o número de identificação PE-06464/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.