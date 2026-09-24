"Vai ter uma vitória em Pernambuco e no Brasil", diz João em ato na comunidade Entra Apulso

Candidato do PSB falou sobre a caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Recife, prevista para esta sexta-feira (25), durante porta a porta na Zona Sul do Recife

João Campos (PSB) (Karol Rodrigues/ DP Foto)

Durante porta a porta na Comunidade Entra Apulso, na Zona Sul do Recife, nesta quinta-feira (24), o candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), falou sobre a caminhada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Recife, prevista para esta sexta-feira (25). Aos jornalistas, o socialista ressaltou que há uma expectativa "grande" com a vinda do petista à capital pernambucana.

"A gente vai fazer uma belíssima caminhada da vitória. A partir das 8h13 de amanhã, sexta-feira (25), no Cais de Santa Rita até o Marco Zero. Uma caminhada da vitória, ao lado do presidente Lula. Lula. Ele vem aqui mais uma vez reforçar o seu compromisso com Pernambuco, e eu fico muito feliz de poder disputar a eleição do governo do estado contando com o apoio do presidente", salientou.

Mantendo o discurso otimista, Campos ressaltou que acredita na "dobradinha" entre ele e o mandatário. "Tenho convicção e fé em Deus de que a gente vai ter uma vitória em Pernambuco e uma vitória no Brasil. João e Lula!"

Pesquisa

Na ocasião, o ex-prefeito do Recife foi questionado sobre o seu desempenho nas últimas pesquisas divulgadas nesta semana, em que ele cresceu nas intenções de voto, inclusive, entre as mulheres.

"Desde que eu comecei a caminhada, eu sempre disse que não ia comentar pesquisa, Eu vi o ex-governador Eduardo Campos começar com 3% e ganhar as eleições com mais de 60%. Eu disputei duas eleições majoritárias, venci as duas aqui no Recife. Eu estou muito animado porque estou do lado certo da história. A gente está aqui para fazer um projeto popular em defesa do povo, das comunidades, das periferias, da zona rural e do interior", declarou.

Na análise de Campos, os índices são reflexo de "compromissos com Pernambuco", que vêm sendo do reconhecimento do eleitorado. "A nossa campanha está crescendo a cada dia, respeitando as pessoas, respeitando as mulheres pernambucanas, às quais, mais uma vez, eu presto minha solidariedade, porque todas as mulheres terão um governador que vai respeitar, inclusive, duplicando o número de delegacias das mulheres, comprando mais de 20 mil tornozeleiras já em janeiro, para que 100% dos agressores sejam monitorados eletronicamente e para a gente criar uma terra de tolerância zero à violência, de respeito, paz e amor que esse Pernambuco, a partir do ano que vem, com fé em Deus, será inaugurado".

A nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada na última quarta-feira (23), mostra Raquel Lyra (PSD) com 41% das intenções de voto para o Governo de Pernambuco. João Campos (PSB) aparece com 39%. Os dois candidatos estão em cenário de empate técnico.

Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 8 de setembro, Raquel tinha 43%, enquanto João registrava 37%. A distância entre os dois era de seis pontos percentuais.

No levantamento realizado pelo AtlasIntel, divulgado na terça-feira (22), mostra um estreitamento da disputa pelo Governo de Pernambuco entre a governadora e candidata à reeleição e o ex-prefeito do Recife. No primeiro turno, os dois estão separados por apenas 1,2 ponto percentual e permanecem em situação de empate técnico.

Raquel aparece com 48,6% das intenções de voto, enquanto João registra 47,4%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na rodada anterior do AtlasIntel, divulgada no último dia 17, Raquel tinha 48,7% e João, 45,6%. Na comparação entre os levantamentos, portanto, a governadora oscilou 0,1 ponto para baixo, enquanto o socialista oscilou 1,8 ponto para cima. A distância entre os dois passou de 3,1 para 1,2 ponto percentual.

Entregas e crítica à atual gestão do estado

Na comunidade, João Campos ressaltou as entregas no período em que esteve à frente da prefeitura do Recife. Em Entra Apulso, ele apontou a construção e entrega da Escola Pedro Gomes.

"A gente conseguiu fazer um novo prédio funcionando, com estrutura muito boa. E a gente teve um compromisso o tempo todo com a comunidade do Entra Apulso e a gente agora vai ter a oportunidade, como governador do estado, de poder cuidar, trazendo segurança, mais infraestrutura, melhorando os serviços de transporte aqui no entorno e fazendo com que esse lugar possa avançar", disse.

Ademais, Campos aproveitou para criticar a atual gestão do estado, questionando quais foram as obras, entregas e realizações nos últimos anos. "E eu pergunto aos recifenses: quais foram as obras, entregas e realizações que vocês viram do governo do estado nesses últimos anos? Não tem uma grande entrega, não tem uma grande ação, não tem uma grande obra, não tem presença na cidade, como a gente viu a prefeitura na nossa gestão ter. Então serei um governador que vai trabalhar muito pelo Recife".



