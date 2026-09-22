"A pesquisa é do povo": vice de João Campos comenta crescimento em levantamentos sobre governo de PE

Carlos Costa (Republicanos), candidato a vice-governador na chapa de João Campos (PSB), comentou a pesquisa desta terça-feira (22), que mostra crescimento do socialista na disputa pelo governo de Pernambuco

Carlos Costa (Republicanos) candidato a vice-governador pela chapa de João Campos (PSB) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)





O candidato a vice-governador de Pernambuco na chapa de João Campos (PSB), Carlos Costa (Republicanos), comentou a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (22), que mostra crescimento do socialista na disputa pelo Governo de Pernambuco.

O levantamento mostra a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) com 48,6% das intenções de voto e João com 47,4%. Os dados apontam uma oscilação de Raquel de 0,1 ponto para baixo em relação ao levantamento anterior, enquanto o ex-prefeito do Recife avançou 1,8 ponto. O cenário se mantém em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O levantamento surge dois dias após a repercussão da fala de Raquel sobre laqueadura sem consentimento. Ao Diario de Pernambuco, Carlos classificou a declaração como “infeliz”, mas evitou relacionar o caso diretamente com o crescimento de João e afirmou que a campanha “já vinha em alta”.

“Acho que a declaração da governadora trouxe a campanha de Pernambuco até para uma forma nacionalizada, mas eu acho que a campanha [de João] Já estava indo muito bem. A trajetória era de alta, de viés de alta. Eu sentia isso nas ruas, na verdade. A gente nunca desanimou, pelo contrário. A pesquisa é do povo e a gente sempre esteve do lado do povo”, disse, durante encontro com o segmento de Mulheres na Zona Norte do Recife, na tarde desta terça (22).



Campanha

Carlos Costa pontuou que o avanço da chapa reflete a presença de João no interior e também reforçou a importância do alinhamento com o governo federal para potencializar a disputa.

“A eleição tem sido em defesa das bandeiras do presidente Lula, num estado em que ele tem uma força importante, na defesa do progressismo. As pessoas estão começando a entender o que João fez enquanto prefeito do Recife. O nível de desconhecimento dele no interior era grande”, destacou.

Sobre o peso dos apoios políticos regionais, Costa minimizou a desvantagem no total de prefeituras aliadas em comparação com o palanque da atual gestão. “A gente tem o povo, e tenho certeza de que o povo está do nosso lado”, concluiu.



Pesquisa

A nova pesquisa AtlasIntel ouviu 1.836 eleitores entre os dias 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Realizado com recursos próprios, o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos PE-02023/2026 e BR-09256/2026.



