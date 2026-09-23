"Ainda não sei", diz Raquel Lyra sobre possível encontro com Lula na próxima sexta-feira
Em agenda em Jaboatão dos Guararapes, candidata também assinou carta-compromisso com o UNICEF
Amauri Lins e Elaine Guimarães
Publicado: 23/09/2026 às 17:33
Raquel Lyra durante agenda de campanha em Jaboatão dos Guararapes (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)
A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) comentou sobre a possibilidade de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda de campanha no Recife nesta sexta-feira (25). Em atividade no bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, a líder da Coligação Pernambuco de Coração ressaltou as ações realizadas em parceria com o Governo Federal desde o início de sua gestão.
“Ainda não sei [sobre encontro do Lula], mas eu agradeço a ele todos os dias, em todas as oportunidades que tenho, pelas parcerias que a gente tem feito em Pernambuco, e sempre registro elas. O avanço na política habitacional, na entrega de mais de 26 mil casas em Pernambuco, na estruturação da casa própria, Fazemos com dinheiro de Pernambuco e do Governo Federal, na conclusão de obras que ficaram pelo meio do caminho lá atrás, a duplicação da BR-104, a obra do canal de Fragoso que está linda de ver”, afirmou.
Raquel também citou a obra de dragagem do Rio Beberibe e declarou que a construção pretende transformar o local e trazer esperança para a população. “Ali a gente vai ter a construção de 700 casas, estamos fazendo a dragagem do rio e vai ser palafitas zero em parceria com o Governo Federal”, completou.
O ato intitulado “Brasil Pronto pra Mais”, com a presença de Lula, acontece nesta sexta-feira (25) na região central do Recife. O evento contará com a participação do candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e dos candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), além da senadora Teresa Leitão (PT).
Carta-compromisso com o UNICEF
A agenda de Raquel em Jaboatão dos Guararapes foi marcada pela assinatura de uma carta-compromisso com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A iniciativa promovida pela agência da ONU convoca candidatos e candidatas a se comprometerem com políticas de combate à violência e o racismo contra meninos e meninas, garantindo transparência na destinação dos recursos públicos voltadas a essas finalidades.
Em coletiva após a formalização do compromisso, a governadora afirmou que sua gestão vem trabalhando junto ao UNICEF para a consolidação de políticas públicas de educação antirracista e de cuidado inclusão voltadas a crianças, adolescentes e jovens.
“Avançamos muito em Pernambuco e somos hoje o estado que tem o maior índice de inclusão no ensino médio do Brasil. E a gente aqui firma mais um compromisso de ampliar esse trabalho, de fortalecer a manutenção na escola, de garantir a vaga e a inclusão dessas crianças para não deixar ninguém para trás. Indígenas, quilombolas, as crianças que muitas vezes são marginalizadas e não têm acesso à política pública”, disse.
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