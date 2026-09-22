João Campos promete criar centros de referência para primeira infância em Pernambuco

Após assinar uma carta-compromisso com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), João Campos (PSB) citou como exemplo o Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (CRIAR) e prometeu expansão do modelo em Pernambuco

Socialista ainda confirmou a informação trazida em primeira mão pelo Diario de Pernambuco de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Recife na próxima sexta (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao governo de Pernambuco João Camps (PSB) anunciou que pretende construir centros estaduais de referência da primeira infância. A promessa foi feita nesta terça-feira (22), após o ex-prefeito do Recife assinar uma carta-compromisso com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), no Parque Governador Eduardo Campos, na Zona Sul da capital.

Na ocasião, João destacou o modelo do Centro de Referência para a Primeira Infância do Recife (CRIAR), afirmando que a proposta é levar pelo menos uma unidade semelhante para todas as regiões do estado.

“A gente assinou hoje uma carta-compromisso com o Unicef, o braço da ONU para a primeira infância. Tive a oportunidade de assinar, enquanto candidato a prefeito, duas vezes”, declarou.

O candidato citou, ainda, ações da gestão enquanto prefeito do Recife, como a ampliação de vagas em creches na capital, investimentos em urbanismo social e a entrega de equipamentos públicos, como unidades do Compaz, que também prevê descentralizar pelo estado.

Lula

O socialista ainda confirmou a informação trazida em primeira mão pelo Diario de Pernambuco de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Recife na próxima sexta-feira (25), durante a reta final da campanha.

“O presidente Lula sempre afirmou que estaria aqui em Pernambuco na nossa eleição. Quero agradecer ao presidente por todo o apoio que ele tem nos dado desde o primeiro momento”, afirmou.

De acordo com o candidato, o evento está previsto para iniciar às 9h, e os detalhes do percurso ainda serão divulgados.



