"Liderar é dar exemplo": João volta a criticar fala de Raquel sobre laqueadura sem consentimento

João Campos em coletiva após o debate na TV Guararapes (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a comentar, nesta segunda-feira (21), sobre a declaração em que a governadora Raquel Lyra (PSD) sugeriu a realização de um procedimento de laqueadura sem o consentimento da gestante. Em debate promovido pela TV Guararapes, o socialista utilizou as considerações finais para prestar solidariedade às mulheres.

“Queria deixar a minha mensagem de respeito e solidariedade e dizer que, em lugar nenhum do mundo, muito menos em Pernambuco, é terra de ‘faz sem ela saber’”, afirmou o candidato em referência ao trecho da fala de Raquel durante a inauguração da ala pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste pernambucano.

“Minha solidariedade a vocês como liderança política, como candidato, nós não podemos assistir a nenhum tipo de violência contra as mulheres e ficar calado. A gente precisa respeitar o direito das mulheres, o direito de escolher o que quiser ser na vida, o que quiser fazer na vida”, completou.

João Campos também fez referência a um verso bíblico para reprovar o episódio. “Liderar é também dar exemplo. E como diz que muitas vezes a boca fala o que o coração está cheio. Está lá em Mateus, na Bíblia”, disse.

Em coletiva após o debate, o líder da Frente Popular de Pernambuco voltou a mencionar o episódio, que classificou como uma “postura equivocada”. João afirmou ainda que em seu eventual governo duplicará o quantitativo de delegacias das mulheres, com funcionamento 24 horas, além de investir em equipes de parto humanizado, a partir do modelo aplicado enquanto gestor do Recife.

Raquel se desculpa e pede olhar para atitudes

Questionada sobre o episódio durante o debate, Raquel Lyra voltou a reconhecer sua fala como um erro. “Vi o vídeo e, de fato, eu não me reconheci. Não é sobre o que eu falo, nem sobre o que eu penso. Eu peço sempre que me julguem pelas minhas atitudes, pelo resultado do meu trabalho. Foi uma fala infeliz e, por isso, eu peço desculpas. E por mais que eu peça desculpa, eu creio que eu serei sempre devedora nesse assunto”, afirmou.

Como contrapartida, a governadora apresentou realizações da sua gestão destinadas às mulheres. Raquel mencionou como exemplo a entrega do Hospital da Mulher de Caruaru, além do andamento das obras de outras quatro unidades semelhantes no estado, e o programa de transferência de renda Mães de Pernambuco.

