João Campos confirma vinda de Lula ao Recife nesta sexta-feira (25)

A informação foi referendada pela senadora Teresa Leitão (PT), que sinalizou que o evento está previsto para às 10h, mas ainda sem mais detalhes

O presidente Lula (PT) deve vir a Pernambuco no próximo dia 25 (Ricardo Stuckert)

O candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), confirmou a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Recife nesta sexta-feira (25). A agenda do petista na capital pernambucana já havia sido publicada pelo Diario de Pernambuco, pela coluna Diario Político, da jornalista Renata Bezerra de Melo.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, o ex-prefeito do Recife afirmou que conversou com o chefe do Executivo para parabenizá-lo pelo discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ainda segundo João Campos, o ato político no Recife será marcado por uma caminhada. A informação foi referendada pela senadora Teresa Leitão (PT), que sinalizou que o evento está previsto para às 10h, mas ainda sem mais detalhes.

Anteriormente, chegou-se a cogitar que o presidente e candidato à reeleição fizesse também uma visita a Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, pois, havia a intenção dele de conhecer o Hospital de Amor de Garanhuns Dona Lindu, que leva o nome de sua mãe.

Raquel comenta agenda de Lula

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD) minimizou os efeitos da agenda do presidente nesta sexta-feira (25). A visita do petista ao estado reforça a aliança com a candidatura de João Campos, principal adversário na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

Aos jornalistas, ela destacou a relação institucional do chefe do Poder Executivo federal com o Governo de Pernambuco. Além disso, a governadora enfatizou a necessidade de blindar a administração pública e as entregas à população do clima de polarização eleitoral.

Ao ser questionada sobre articulações políticas, Raquel colocou o foco nos resultados práticos e ressaltou um pedido direto feito tanto ao presidente quanto aos ministros.

"A minha fala sempre foi tanto para ele como para os seus ministros, mas fundamentalmente para ele: é de que não permitisse que a eleição de 2026 atrapalhasse o que a gente podia fazer junto pelo nosso estado. E eu quero agradecer a generosidade do presidente nesse sentido", declarou após sabatina promovida pelo Sindhospe na última segunda-feira (21).











