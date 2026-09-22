Atlas: Lula tem 58,3% das intenções de voto contra 29,9% de Flávio no 1° turno em Pernambuco

Levantamento mostra crescimento de 3,4% de Lula e queda de 2,8% Flávio no primeiro turno em relação à última rodada da Atlas em Pernambuco

O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), postulante (EVARISTO SA/AFP)

O cenário da disputa por votos pela presidência em Pernambuco segue com liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 58,3% das intenções no primeiro turno, contra 29,9% do senador Flávio Bolsonaro (PL). É o que aponta a nova pesquisa da AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (22).

O levantamento mostra um crescimento de 3,4% do petista no estado, em relação à última rodada do estudo. Traçando o paralelo, Flávio teve queda de 2,8% em território pernambucano.

Na sequência, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 3,2%; Renan Santos (Missão), com 2,6%; Ronaldo Caiado (PSD), com 1,8%.

Ainda conforme os dados divulgados, Hertz Dias (PSTU) tem 0,6%; Romeu Zema (Novo), 0,3%; Clariana Barão (DC), 0,2%; Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara (UP) têm 0,1%.

O Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram, enquanto brancos ou nulos somam 2,3% e indecisos, 0,7%.

Segundo turno

Na disputa de um eventual segundo turno, em uma simulação envolvendo o atual presidente e o candidato do PL, Lula teria 60,5% dos votos contra 32,7% de Flávio Bolsonaro. Brancos, nulos e indecisos somam 6,9% no levantamento.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.836 eleitores de Pernambuco entre os dias 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As pesquisas foram registradas no TSE sob os números PE-02023/2026 e BR-09256/2026.

Com informações do Estadão Conteúdo.