Atlas: 52% aprovam a gestão de Raquel Lyra em Pernambuco

Candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) (Foto: Karol Rodrigues)

A gestão da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) é aprovada por 52% dos eleitores, segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (22).

O levantamento aponta, ainda, que a desaprovação do governo de Raquel é de 42%, enquanto 6% não souberam opinar. Além disso, a gestão também foi avaliada: 44% acham a administração do estado "ótima" ou "boa"; 30% consideram ser "regular"; e 27% disseram "ruim" ou "péssima".

A pesquisa também mostra um estreitamento da disputa pelo governo de Pernambuco entre Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). No primeiro turno, os dois estão separados por apenas 1,2 ponto percentual e permanecem em situação de empate técnico: ela com 48,6% das intenções de voto, enquanto ele tem 47,4%.

Na rodada anterior do AtlasIntel, divulgada no último dia 17, Raquel tinha 48,7% e João, 45,6%.

Na comparação entre os levantamentos, portanto, a governadora oscilou 0,1 ponto para baixo, enquanto o socialista oscilou 1,8 ponto para cima. A distância entre os dois passou de 3,1 para 1,2 ponto percentual.

No estudo, foram entrevistados 1.836 eleitores, entre 15 e 20 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos PE-02023/2026.

