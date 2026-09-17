Atlas: Lula lidera com 54,9% contra 32,7% de Flávio no 1º turno em Pernambuco

Em eventual segundo turno, o presidente aparece com 57,5% das intenções de voto entre os pernambucanos, contra 36,2% do senador pelo Rio de Janeiro

Lula e Flávio não têm agenda pública de campanha nesta terça (1º) (Fotos: Sergio Lima e Evaristo SA/AFP)

A AtlasIntel divulgou, nesta quinta-feira (17), uma pesquisa de intenções de voto dos pernambucanos para o 1º e o 2º turno das eleições presidenciais. No levantamento, o presidente Lula (PT) aparece à frente nos cenários testados em Pernambuco, com mais de 20 pontos percentuais de diferença em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro e segundo turno.

Segundo a pesquisa, Lula aparece com 54,9% das intenções de voto em Pernambuco no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro figura com 32,7%. Ainda nesse cenário, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece na terceira colocação, com 3,7%. Em seguida, estão Renan Santos (Missão), com 3,5%, Ronaldo Caiado (PSD), com 0,7%, e Romeu Zema (Novo), com 0,3%. A pesquisa também aponta que 2% dos pernambucanos optam por votar em branco ou nulo, enquanto 1,8% responderam que não sabem em quem votar.

Lula aparece à frente de todos os adversários no 2º turno em Pernambuco

O petista também aparece à frente de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto para presidente em Pernambuco em uma eventual disputa de segundo turno.

A pesquisa da AtlasIntel aponta que o atual chefe do Executivo brasileiro tem 57,5% das intenções de voto dos pernambucanos no segundo turno, enquanto o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro figura com 36,2%. Outros 6,3% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo ou que não sabem em quem votar.

Lula também aparece numericamente à frente dos demais candidatos a presidente nas outras simulações de segundo turno realizadas pela AtlasIntel em Pernambuco. Veja abaixo:

Lula x Ronaldo Caiado: 56,1% contra 31,3%, respectivamente (12,6% para branco, nulo ou não sabe);



56,1% contra 31,3%, respectivamente (12,6% para branco, nulo ou não sabe); Lula x Augusto Cury: 55,6% contra 30,3%, respectivamente (14,2% para branco, nulo ou não sabe);



55,6% contra 30,3%, respectivamente (14,2% para branco, nulo ou não sabe); Lula x Zema: 57% contra 29,7%, respectivamente (13,2% para branco, nulo ou não sabe);



57% contra 29,7%, respectivamente (13,2% para branco, nulo ou não sabe); Lula x Renan Santos: 56,4% contra 22,3%, respectivamente (21,3% para branco, nulo ou não sabe).

A pesquisa entrevistou 1.793 eleitores pernambucanos entre os dias 11 e 16 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00357/2026.