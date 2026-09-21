João Campos propõe nova ponte entre Petrolina e Juazeiro, além de novo hospital estadual

Candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos, em agenda em Petrolina (Foto: Edson Holanda)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) apresentou, nesta segunda-feira (21), durante agenda em Petrolina, uma série de propostas para o município. Entre os compromissos anunciados estão a construção de uma nova ponte entre Petrolina e Juazeiro (BA), um hospital estadual de alta complexidade, ações para ampliar o abastecimento de água e medidas nas áreas de segurança e educação.

A proposta para a nova ponte prevê investimento superior a R$ 300 milhões. Segundo João Campos, a obra seria discutida entre as prefeituras de Petrolina e Juazeiro, os governos de Pernambuco e da Bahia e o Governo Federal.

“Como prefeito, tive a oportunidade de construir quatro pontes no Recife e de começar a obra de uma quinta, que é a maior delas. Aqui em Petrolina, vamos conversar com a Prefeitura, com o Governo da Bahia e com o Governo Federal para discutir o melhor projeto e o melhor modelo para essa ponte. Vamos juntar os quatro entes para fazer essa obra. Se algum deles não puder participar, como governador de Pernambuco, farei a ponte com o povo de Petrolina”, afirmou.





Saúde

Na área da saúde, João Campos propôs a construção do Hospital Geral do Vale do São Francisco, com 200 leitos, atendimento de emergência 24 horas e serviços de referência em trauma, cardiologia, neurologia, oncologia, hemodinâmica e ortopedia.

Outra medida anunciada foi a implantação de um Centro TEA na UPAE, destinado ao atendimento de crianças e jovens neurodivergentes, com serviços de diagnóstico, terapias e reabilitação.

“A principal demanda que a gente colhe na escuta das pessoas aqui é a demanda de saúde. O Hospital Universitário não pode sozinho suportar toda essa demanda. Nós faremos a construção de um hospital de alta complexidade estadual em Petrolina, com oncologia, hemodinâmica, ortopedia e emergência 24 horas para atender toda a região”, afirmou.

Abastecimento de água

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Para o abastecimento de água, o candidato propôs o programa “Sem Água, Sem Conta”. A medida prevê, segundo a proposta apresentada, isenção da conta para famílias inscritas na Tarifa Social que estejam submetidas ao rodízio e cobrança proporcional para os demais consumidores que não tenham abastecimento regular.

Também foi anunciada a ampliação do Sistema Adutor Petrolina-Afrânio-Dormentes, com aumento da capacidade de fornecimento, além da substituição de tubulações antigas apontadas como responsáveis por vazamentos.

“Como é que uma pessoa que mora numa cidade que está banhada pelo Rio São Francisco, que tem água que chega a outros estados pela transposição, chega na sua cidade e não tem água em casa? Tem um problema de gestão. É preciso fazer esse debate porque quem está na ponta é quem mais sofre”, afirmou João.

Segurança

Na segurança pública, João Campos apresentou propostas relacionadas ao combate ao crime organizado e ao monitoramento das áreas de divisa. Entre elas estão o Pacto Antifacção e o programa “De Olho na Estrada”, que prevê o monitoramento das rodovias e das divisas de Pernambuco.

O candidato também propôs ampliar as delegacias especializadas e levar para o interior a estrutura de combate aos crimes cibernéticos.

“A gente não vê isso em Pernambuco, principalmente em áreas de divisa como é aqui em Petrolina, onde o crime fica correndo de um lado para o outro, entre estados, para atrapalhar a apuração. Nós vamos também aumentar as delegacias especializadas”, disse.

Sobre os crimes virtuais, João afirmou que a estrutura de investigação precisa estar disponível fora da Região Metropolitana.

“Todo mundo aqui já deve conhecer alguém ou ter sido vítima de algum crime cibernético. WhatsApp clonado, golpe de cartão, e-mail falso. Se existe uma estrutura estadual para combater esse tipo de crime, ela precisa estar presente no interior do Estado”, afirmou.

Educação e tecnologia

Na educação, o candidato propôs a construção de uma nova escola técnica em Petrolina e a ampliação da rede de ensino técnico no Estado.

Também foram anunciadas a implantação de uma unidade avançada do Porto Digital no município e a expansão do Embarque Digital, programa voltado à formação tecnológica e à inserção de jovens no mercado de trabalho.

Outra proposta é o Vale Agrotech, voltado à formação em tecnologia e às demandas do agronegócio no Semiárido.

“Nós vamos trazer o Vale Agrotech. Vai ser o maior centro de formação em tecnologia do Semiárido do Brasil, para formar jovens na área de tecnologia e do agronegócio aqui em Petrolina. A gente precisa fazer com que o filho do agricultor e da agricultora tenha a oportunidade de estudar tecnologia, trabalhar em grandes multinacionais, trazer as empresas para cá e garantir uma formação de qualidade”, afirmou.

João também citou dados do Embarque Digital no Recife ao defender a expansão da iniciativa para Petrolina.

“No Recife, 70% da turma, quando se forma, está empregada e ganhando mais de três salários mínimos de primeiro salário. Hoje existem 2,7 mil jovens fazendo isso, trabalhando nas grandes empresas do mundo. A gente precisa trazer isso para Petrolina. É um compromisso que eu tenho com vocês."