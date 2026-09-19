No sábado de campanha, Raquel foca em água nos morros do Recife e João fala em parques estaduais

Candidatos visitaram região de Casa Amarela (Fotos: Hesíodo Góes/ Marlon Diego)

Neste sábado (19), a 15 dias das Eleições, a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e seu principal adversário, João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife, escolheram a Zona Norte do Recife para dar continuidade à defesa de suas propostas e gestões. A pé ou em carreatas, ambos falaram ao eleitorado da metrópole, sem deixar de levar o interior de Pernambuco para o discurso.

A estratégia da campanha de Raquel foi o contato direto e o corpo a corpo, com caminhada e ações porta a porta nas comunidades do Alto José do Pinho e de Vasco da Gama, na Zona Norte. Na mesma região, a campanha de João articulou uma carreata de 17 quilômetros, que percorreu oito bairros, antes de seguir para a Zona Sul, por mais quatro quilômetros.

A governadora de Pernambuco falou em R$ 30 milhões em investimentos para garantir “100% de água nos morros”. Raquel disse que é “filha do interior e, quando a gente está no interior, olha para a capital e pensa que aqui está tudo resolvido. E não está. Estamos avançando em obras para ampliar a capacidade de tratamento de esgoto em diferentes pontos da Região Metropolitana, incluindo localidades entre Recife e Jaboatão”.

Já João Campos voltou a defender medidas econômicas, como o IPVA zero para motos de até 180 cilindradas e para motoristas de aplicativo, e falou sobre investimentos em espaços públicos. “É o lugar onde todo mundo tem o mesmo direito de estar. Foi isso que a gente procurou fazer no Recife e é essa experiência que eu quero levar para Pernambuco inteiro”, disse João Campos.

No interior do estado, o candidato Ivan Moraes (PSOL) visitou a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas e a cidade de Garanhuns.