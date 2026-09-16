Em panfletaço, Raquel Lyra reforça proposta de garantir ônibus 100% climatizados

Ao lado da vice em sua chapa, Priscila Krause (PSD), e do deputado federal e candidato ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), Lyra afirmou que, até o fim de 2026, serão mais 250 novos ônibus chegando ao estado climatizados

Raquel Lyra (PSD) (Janaína Pepeu)

Durante panfletaço, realizado na manhã desta quarta-feira (16) em frente à Estação Central Capiba – Museu do Trem, no bairro de São José, no Recife, a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) reforçou o compromisso, em um eventual segundo mandato, de garantir uma frota de ônibus 100% com ar-condicionado.

Ao lado da vice em sua chapa, Priscila Krause (PSD), e do deputado federal e candidato ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD), Lyra afirmou que, até o fim de 2026, serão mais 250 novos ônibus chegando ao estado climatizados.

“Nosso compromisso no Recife e na Região Metropolitana é garantir uma frota de ônibus 100% com ar-condicionado. Já avançamos durante o nosso governo: temos 420 ônibus entregues com ar-condicionado e, até o fim do ano, serão mais 250 novos ônibus chegando também climatizados. Entre eles, estão os ônibus elétricos que conseguimos junto ao presidente Lula, com um investimento de cerca de R$ 300 milhões”, afirmou.

Além disso, a candidata à reeleição destacou investimentos em infraestrutura no Grande Recife, como a finalização dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, reforma das estações do BRT, como também implantação do Bilhete Único com a extinção do Anel B.

Faltando menos de 20 dias para o pleito, previsto para 4 de outubro, Raquel Lyra ressaltou a continuidade da gestão, além de destacar as ações durante o primeiro mandato. “É campanha na rua, pedindo voto e a consciência da população de Pernambuco para continuar seguindo em frente, em um estado que voltou a crescer e a gerar esperança para o seu povo."

