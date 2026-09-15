Após críticas, Raquel promete funcionamento 24h em todas as Delegacias da Mulher do estado

Das 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) em Pernambuco, apenas sete funcionam ininterruptamente. Realidade é alvo de críticas da oposição do governo do estado

Governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) (Foto: Janaína Pepeu)

A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou que pretende fazer com que todas as 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) de Pernambuco funcionem 24 horas. Atualmente, apenas sete unidades oferecem atendimento ininterrupto no Estado. A promessa foi feita durante sabatina da Nova Brasil FM, nesta terça-feira (15).

O funcionamento das delegacias especializadas tem sido um dos pontos explorados pelos adversários de Raquel durante a campanha. A governadora condicionou a ampliação do atendimento à disponibilidade de servidores e afirmou que os concursos para a segurança pública são necessários para garantir o funcionamento das unidades durante todo o dia.

“Não adiantava eu prometer ou me comprometer com isso se eu não fizesse concurso público. Para isso, a gente precisa fazer o concurso, treinar as pessoas, colocá-las para trabalhar. Daí você consegue garantir as delegacias abertas”, disse.

A governadora confirmou, ainda, que está lançando um edital de 3.900 vagas na área de segurança pública. Ela também rebateu as críticas da oposição. “O resto é falácia, quem teve oportunidade de fazer e não fez, e agora promete muito para frente”, acrescentou.

Para além disso, Raquel destacou números da própria gestão, afirmando que Pernambuco vive “o melhor momento na segurança pública”.

“Reduzimos em 40% os crimes contra o patrimônio durante este ano, 20% os crimes de homicídio. E vamos continuar trabalhando, porque tem um planejamento, sabemos onde precisamos chegar, e o investimento está acontecendo”, finalizou.

Saúde

A governadora candidata à reeleição prometeu zerar fila de exames e cirurgias. A governadora destacou, ainda, projetos que estão em andamento, como as reformas do Hospital da Restauração (HR), Osvaldo Cruz, e nos hospitais universitários do Recife.

“Além disso, entregamos um Hospital da Mulher do Agreste de Pernambuco, em Caruaru, e estamos construindo novos hospitais da mulher em Garanhuns, Igarassu e Serra Talhada. Em construção, também temos o Hospital Mestre Domingos em Garanhuns e o Hospital de Traumas em Caruaru”, disse.



