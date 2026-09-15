Raquel promete novos hospitais no Recife e no interior em eventual segundo mandato

Presente no ato de campanha no Ibura, o candidato a deputado federal Daniel Coelho (PSD) saiu em defesa de Raquel e criticou João Campos (PSB) pela ofensiva em torno da remuneração recebida pela governadora

Caminhada de Raquel Lyra no bairro do Ibura (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta terça-feira (15), que pretende construir novos hospitais no Recife e no interior do Estado caso conquiste um segundo mandato. A promessa foi feita durante ato de campanha no Ibura, Zona Sul da capital pernambucana.

Aos apoiadores, Raquel colocou saúde e segurança pública entre as áreas que pretende reforçar nos próximos quatro anos. Sem detalhar, no trecho da fala, localização, prazo ou quantidade das novas unidades, a governadora citou a previsão de “hospital novo no Recife e no interior” e também mencionou hospital voltado à saúde da mulher.

“O governo que mais investiu na saúde na história. O que vem pela frente? Hospital novo no Recife e no interior, hospital da mulher”, afirmou.

Na segurança pública, Raquel voltou a defender os resultados de sua gestão e afirmou que Pernambuco vive o “melhor momento” de sua história na área. A candidata citou a entrega de 144 novas viaturas às forças policiais e o concurso previsto para 3,9 mil agentes.

Apesar de exaltar os números do governo, Raquel reconheceu que ainda há problemas a serem enfrentados. “Mas é claro que falta mais”, declarou.

A governadora também fez um pedido direto de apoio à reeleição. “Eu quero pedir a vocês a oportunidade de continuar como governadora de Pernambuco, para que a gente possa viver os melhores anos da nossa história”, disse.

Raquel ainda afirmou que pretende manter o ritmo de agendas até o dia da votação. “Faltam 20 dias para a eleição e a gente só sai da rua às 17 horas do dia 4, com a vitória do povo de Pernambuco na mão”, declarou.

Daniel Coelho entra no embate sobre salário de Raquel

Também presente no ato de campanha no Ibura, o candidato a deputado federal Daniel Coelho (PSD) saiu em defesa de Raquel e criticou João Campos (PSB) pela ofensiva em torno da remuneração recebida pela governadora.

O tema ganhou espaço na campanha depois de João acusar Raquel de ser “fura-teto” e questionar os valores recebidos por ela após optar pela remuneração da carreira de procuradora do Estado, em vez do subsídio previsto para o cargo de governadora. A campanha do socialista sustenta que os pagamentos ultrapassam o teto constitucional. Raquel nega irregularidades e afirma que a escolha está amparada pela legislação estadual.

Ao comentar o episódio, Daniel afirmou que João estaria se “diminuindo” durante a disputa eleitoral. O aliado de Raquel citou outros agentes públicos que, segundo ele, também fizeram opção pela remuneração do cargo de origem durante o exercício de mandato eletivo.

“É muito feio porque fica pequeno. O João tem uma história, ele foi prefeito do Recife e eu acho que ele está se diminuindo nessa eleição. Além de perder, ele vai sair menor do que entrou”, afirmou Daniel.

O candidato também mencionou o presidente estadual do PSB e deputado Sileno Guimarães e fez referência à mãe de João Campos ao argumentar que a opção pela remuneração de um cargo efetivo não seria uma particularidade de Raquel.

“Em vez de estar debatendo o futuro de Pernambuco, ele está questionando o salário de uma mulher concursada que não pula fila e que recebe com a mesma legitimidade da mãe dele”, acrescentou.

A discussão sobre os vencimentos de Raquel se intensificou desde o debate realizado em Caruaru na última semana. A governadora sustenta que recebe os valores dentro da lei, enquanto João mantém o argumento de que a remuneração ultrapassa o limite constitucional. No sábado (12), o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) permitiu a veiculação de conteúdo da campanha do socialista que questiona os vencimentos da adversária.

