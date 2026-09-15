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Política
Crise no STF

Damares Alves quer grupo do Senado para propor reforma do Judiciário em 60 dias

Audiência pública do CDH discute desdobramentos de sessão do STF

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/09/2026 às 19:28

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Comissão de Direitos Humanos do Senado, coordenado por Damares, promove audiência pública para discutir os desdobramentos da sessão do STF/Saulo Cruz/Agência Senado

Comissão de Direitos Humanos do Senado, coordenado por Damares, promove audiência pública para discutir os desdobramentos da sessão do STF (Saulo Cruz/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (15) que apresentará um pedido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para criar um grupo de trabalho que discuta uma reforma do Judiciário. Ela defendeu que o tema seja formulado ainda neste ano, após sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisou pedido de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes.

"Que a CCJ crie imediatamente um grupo de trabalho que busque todas as propostas de reforma do Poder Judiciário e apresente em no máximo 60 dias uma única proposta de reforma, especialmente pelo grotesco que apresentaram ao Brasil hoje", declarou a senadora durante uma audiência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado para falar sobre a crise da Corte.

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Congresso Nacional , Crise no STF , Damares Alves , stf
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