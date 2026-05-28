Senadora Damares Alves recebe título de cidadã pernambucana na Alepe

Proposta foi do deputado estadual Pastor Júnior de Tércio e solenidade contou também com a presença da deputada federal Clarissa Tércio

Sessão solene ocorreu na Assembleia Legislativa nesta quinta (28) (Karol Rodrigues/DP Foto)

A senadora e ex-ministra da Mulher, Damares Alves (Republicanos-DF), recebeu nesta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa de Pernambuco, o título de cidadã pernambucana. A proposta foi do deputado estadual Pastor Júnior Tércio (PP).

“Eu estou e me sinto em casa. As pessoas entenderam que amamos o Brasil e queremos o melhor para as famílias brasileiras e para Pernambuco”, disse Damares. A senadora ressaltou que irá trabalhar em conjunto com os senadores pernambucanos, Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) e Fernando Dueire (PSD), mesmo que pensem politicamente diferente.

“A minha responsabilidade aumenta ainda mais com esse estado, que agora não tem só três, mas conta com quatro senadores. Eu me comprometo a dar muito orgulho a vocês. Nós vamos brigar nas urnas, mas o senador de Pernambuco que chegar lá (no Senado), eu vou me oferecer para ajudar. Todas as vezes que tiver que tomar uma decisão para Pernambuco, eu vou me aliar aos três senadores desse estado, com respeito institucional”, garantiu.

Damares também relembrou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Com a voz embargada, ela ainda dedicou a honraria ao ex-presidente Bolsonaro, a que chamou de “meu líder” e disse que “está preso injustamente”, além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ela também se emocionou ao dizer que está "enfrentando um câncer e tem sido difícil". "Estar aqui é um carinho de Deus para minha vida", ressaltou a senadora.

A trajetória de Damares em defesa das crianças, sobretudo das que foram abusadas sexualmente, foi ressaltada durante toda sessão solene, assim como o posicionamento político conservador da direita.

“Vossa Excelência, ministra, foi uma inspiração para minha esposa, Clarissa (deputada federal pelo PL-PE), que tem um trabalho social na igreja com as crianças. Estamos concluindo um processo que começou ainda com Clarissa, no mandato dela (deputada estadual), tentou dar o título à ministra, mas não conseguiu. Ao conceder à senadora Damares Regina Alves o título de cidadã pernambucana, Pernambuco reconhece uma trajetória marcada por fé, serviço público, coragem e dedicação às causas mais sensíveis”, pontuou Júnior Tércio.

O deputado ressaltou a ligação da senadora com o Nordeste, onde residiu quando criança e, conforme Júnior Tércio, “região pela qual construiu profundo vínculo afetivo e público”.

“Eu sempre digo que me inspirei nela (para entrar na política). Combatemos o mesmo combate, lutamos a mesma luta. Deus lhe escolheu não só para o enfrentamento, mas também para inspirar pessoas como eu, que hoje sou fruto do seu trabalho. Ela fez algo que poucos políticos têm coragem de fazer, ela defendeu suas convicções, mesmo quando o preço era muito alto. Quando a maioria se cala, ela falou”, pontuou Clarissa Tércio.

“A ministra Damares é uma referência de pessoa que exerce cargo público, que, de fato, exerce aquilo que ela acredita, que, de fato, expressa por suas palavras e seus atos aquilo que a gente precisa ter como referência no nosso Brasil. Fique certa que nos corações de muitos pernambucanos de bem e de fé, a senhora já é nossa irmã aqui em Pernambuco. Sinta-se muito bem recebida e abraçada”, disse o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL), que presidiu a sessão solene.

Vice-presidência

Damares ainda ressaltou a relação próxima com Clarissa e Júnior Tércio, pontuando que a deputada federal está sendo cogitada para ser candidata à vice-presidência da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL).

“Eu me sinto muito feliz de tê-los (Clarissa e Júnior Tércio) como filhos políticos. E cresceram tanto ao ponto de minha filha (Clarissa) ser cogitada para ser candidata a vice-presidente da República”, falou, sendo aplaudida pelos presentes.

