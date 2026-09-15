Eduardo Bolsonaro ameaça expor julgamento do STF nos EUA para pedir nova rodada de sanções

Condenado, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro reside nos EUA (MANDEL NGAN/AFP)

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (15), que pretende levar a autoridades em Washington registros do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possível abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Pelas redes socais, Eduardo disse esperar que o episódio resulte em uma "nova rodada de sanções" dos Estados Unidos.

"Tudo registrado e pronto para expor em DC onde, se Deus quiser, se iniciará uma nova rodada de sanções", escreveu Eduardo no X, em referência a Washington, D.C., após fazer críticas aos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino durante a sessão.

Na publicação, Eduardo acusou Moraes de exigir direitos que teria negado a réus em processos sob sua condução, criticou Gilmar por questionamentos ao ministro André Mendonça e chamou Dino de "bobo da corte".

A declaração ocorre às vésperas de reuniões que Eduardo deve realizar em Washington nesta semana para tratar justamente da aplicação de novas sanções contra Moraes. A agenda foi confirmada pelo jornalista Paulo Figueiredo à Gazeta do Povo, mas os participantes dos encontros não foram divulgados. Também há movimentação nos Estados Unidos em torno da possibilidade de retomada das punições.

Conforme noticiado pelo UOL, autoridades americanas ouvidas sob reserva afirmam que novas sanções com base na Lei Global Magnitsky contra Moraes podem ocorrer a qualquer momento. Segundo a publicação, o processo que embasou as punições anteriores continua sendo considerado válido pelo Departamento do Tesouro e uma nova decisão dependeria do aval do Departamento de Estado.

Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos em 2025 com base na Lei Magnitsky. As punições contra o ministro, sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e o Instituto Lex foram posteriormente retiradas pelo governo americano.

Eduardo já é acusado de ter atuado nos Estados Unidos para pressionar autoridades americanas a adotar sanções contra autoridades brasileiras com o objetivo de interferir em processos envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ameaça de Eduardo de buscar novas sanções ocorre enquanto uma das frentes das investigações relacionadas ao Banco Master também alcança seu irmão, Flávio Bolsonaro.

Flávio é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionadas ao financiamento de "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração foi autorizada pelo ministro André Mendonça e está inserida na investigação que acompanha desdobramentos das suspeitas de fraudes atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e suas conexões políticas.

Caso Master atinge Flávio

Em áudios divulgados pelo Intercept Brasil, Flávio pediu R$ 134 milhões a Vorcaro para financiar o projeto. Segundo a Polícia Federal, mais de R$ 60 milhões foram pagos.

Há ainda outra investigação no Supremo relacionada ao filme, sob relatoria do ministro Flávio Dino, que apura o custeio da produção com emendas parlamentares. Trata-se de uma frente distinta daquela em que Flávio é investigado.

Julgamento no STF

A declaração de Eduardo foi feita ao mesmo tempo que ocorre a sessão extraordinária do STF que analisa nesta terça-feira a possível abertura de uma investigação contra Moraes por suas relações com Vorcaro. A discussão tem como base informações reunidas pela Polícia Federal, incluindo mensagens atribuídas ao ministro e ao ex-banqueiro.

A sessão foi marcada por embates entre integrantes da Corte. Moraes questionou a atuação de André Mendonça no caso, enquanto Mendonça reagiu às acusações. Gilmar Mendes e Flávio Dino também fizeram críticas à condução de partes das investigações relacionadas ao Master.

O julgamento desta terça-feira não decide sobre eventual culpa de Moraes, mas sobre a possibilidade de aprofundamento das investigações envolvendo o ministro.