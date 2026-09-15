Confira as principais frases dos ministros do STF durante julgamento desta terça (15)

Durante a manhã, o plenário para analisar a possibilidade de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes aconteceu das 10h40 às 13h

Ministros julgam no plenário do STF a possibilidade de abertura de investigação contra Alexandre de Moraes (Rosinei Coutinho/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira (15) a possibilidade de abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes em sessão inédita na Corte. Durante a manhã, o plenário aconteceu das 10h40 às 13h.

Ao longo da sessão, pronunciaram-se o presidente do STF, Edson Fachin, que abriu o plenário, e os ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli, que alegaram impedimento e suspeição, respectivamente; Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e André Mendonça.

Veja as frases ditas pelos magistrados.



Edson Fachin

A divergência é legítima, o confronto pessoal não.

Não se julgam pessoas, julgam-se fatos e questões jurídicas.

O país olha para esta Corte. A história também olhará para este momento.

Hoje prestamos contas àqueles que nos antecederam e às gerações que nos sucederão.

Por essas cadeiras passaram ministros que conheceram a violência do arbítrio. A memória destes ministros não é parte da história do Supremo. Ela nos impõe uma responsabilidade.

Não temos o direito de entregar às gerações futuras um Supremo Tribunal Federal menor do que aquele que recebemos.

Flávio Dino

Aqui não é lugar de quem busca aplausos, busca popularidade. Aqui não é lugar para fazer biografia, é para fazer justiça.

Se nós aceitarmos a vocatória, presidente, nós estaremos abrindo uma avenida de autoritarismo, de despotismo, de tirania nos tribunais que ninguém vai controlar.

Luiz Fux

Nós temos hoje uma PF paralela com monitoramento de ministros.

Tem que ter responsabilidade judicial. Não se pode admitir que fique um órgão agindo contra o Supremo Tribunal Federal. Peitando ministro do STF.

Alexandre de Moraes

Quem tem medo da Polícia Federal?

A investigação fraudulenta contra mim começou lá atrás.

Gilmar Mendes

Evidente condução político-eleitoral! Escolha do 7 de Setembro, atalho e pichulecos (boneco eleitoral)! Isto não se faz! Pessoas decentes não fazem isso!

Até a máfia tem ética.

Quem não se dá ao respeito não merece respeito.

É esse, a meu ver, o verdadeiro problema institucional que se apresenta a esta Corte. A pergunta não é saber se este ou aquele ministro deve ser investigado. A pergunta é se continuaremos a admitir que o rigor da persecução penal seja distribuído conforme a identidade do investigado.

André Mendonça

Não aponte o dedo para mim, ministro Gilmar. Não aponte o dedo. Não tá falando com qualquer um. Respeite este Tribunal.

Vossa Excelência está sendo leviano, ministro! Leviano! Leviano! Leviano!

