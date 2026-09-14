Pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira (14) mostram cenário de equilíbrio, diz Alckmin

Vice-presidente Geraldo Alckmin (Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que as duas pesquisas divulgadas nesta segunda-feira (14) "mostram um cenário de equilíbrio". "Em uma o Lula está na frente no segundo turno, na outra está dois pontos atrás. Cenário de equilíbrio. Estamos muito confiantes", afirmou, após cerimônia no Palácio do Planalto.

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto na simulação de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 42%. Foi a primeira vez que Flávio apareceu numericamente à frente de Lula nas simulações de segundo turno.

Eles estão, no entanto, tecnicamente empatados na margem de erro que é de dois pontos porcentuais.

A outra pesquisa divulgada nesta segunda foi a BTG/Nexus. Neste levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 46% de Flávio. Os dois também estão tecnicamente empatados neste levantamento. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.