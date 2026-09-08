Quaest divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta terça-feira (8)

A nova pesquisa Quaest ouviu 1.302 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

Uma nova pesquisa Quaest para o governo de Pernambuco foi divulgada nesta terça-feira (8). O levantamento traz cenário da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas após os episódios da circulação de cartazes apócrifos contra a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e o candidato João Campos (PSB).

A pesquisa foi encomendada pela Globo e apontou 43% das intenções de voto no primeiro turno para Raquel, enquanto João apareceu com 37%. No levantamento anterior da Quaest, divulgado em 25 de agosto, a governadora tinha 44%, e o ex-prefeito do Recife, 36%.

No mesmo cenário, Ivan Moraes (PSOL) soma 1%, enquanto Camila Falcão (UP) e Renan Hallais (Missão) têm 0% cada. Indecisos configuram 12%, e brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar, 6%.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-00285/2026.

Pesquisa Atlas/Intel

A Atlas/Intel também divulgará levantamento sobre a corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. A pesquisa será divulgada, segundo a consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na próxima quinta-feira (10).

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.

