Quaest: Raquel Lyra tem 43% e João Campos 37% dos votos para o Governo de Pernambuco

Nova pesquisa da Quaest foi divulgada nesta terça-feira (8) e traz cenário da disputa pelo governo de Pernambuco nestas eleições

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto)

A nova pesquisa da Quaest para o governo de Pernambuco, divulgada nesta terça-feira (8), mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 43% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o candidato João Campos (PSB) aparece com 37%. A pesquisa traz o cenário do pleito no estado após a circulação de cartazes apócrifos.

O novo levantamento aponta queda de 1% de Raquel em relação ao último índice (44%), divulgado no dia 25 de agosto, enquanto João subiu um ponto percentual.

O estudo, encomendado pelo jornal O Globo, traz ainda Ivan Moraes (PSOL) aparecendo com 1%, enquanto Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) têm 0%.

Ainda em relação ao primeiro turno, indecisos se mantiveram em 12% e brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar, caíram de 7% em agosto para 6% em setembro.

A Quaest ouviu 1.302 eleitores entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-00285/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos seguintes institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.