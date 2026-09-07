Realizada em meio a tensões no STF, pesquisa indica alta na desaprovação do petista

Quaest: 50% desaprovam o governo Lula e 43% aprovam (Foto: Evaristo Sá/AFP )

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, mostra que 50% dos brasileiros desaprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 43% aprovam a forma como o petista conduz o governo. Outros 7% não responderam.

Na rodada anterior, divulgada na semana passada, Lula tinha 48% de desaprovação e 45% de aprovação. Outros 7% não responderam.

Quanto à avaliação de governo, são hoje 38% os que têm uma visão negativa do governo, contra 37% da pesquisa anterior. Por outro lado, 34% dos brasileiros fazem uma avaliação positiva (eram 35% na pesquisa anterior). Continuam sendo 25% os que fazem uma avaliação regular. Os que não sabem ou não responderam continuam sendo 3%.

O levantamento da Quaest foi realizado entre quinta-feira, 3, e domingo, 6 de setembro, ou seja, em meio à crise que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF).

O instituto realizou 2.004 entrevistas a domicílio com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01720/2026.