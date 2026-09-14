Ministros pressionam Fachin a adiar sessão do STF e acesso ao celular de Vorcaro vira impasse

STF: Fachin assume relatoria de caso que apura relação entre Moraes e Vorcaro (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Ministros de diferentes alas no Supremo Tribunal Federal (STF) aumentaram durante o fim de semana a pressão sobre o presidente da Corte, Edson Fachin, para que seja adiado o julgamento sobre indícios de que Alexandre de Moraes mantinha relação com Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master. Fachin, no entanto, não sucumbiu aos apelos dos colegas e manteve a sessão agendada para esta terça-feira (15).

A pressão se traduz também em uma guerra de ofícios às vésperas da sessão. No que virou um verdadeiro cabo de guerra interno, ministros próximos a Moraes fizeram uma forte investida para ter acesso aos dados do celular de Vorcaro. Após recusas de André Mendonça a pedidos de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, Fachin estabeleceu no sábado (12) um prazo de 24 horas para que a Polícia Federal (PF) apresente informações sobre o aparelho do banqueiro, apreendido na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Dentro do prazo estabelecido, a Polícia Federal informou no domingo (13) ao Supremo que tem condições técnicas de produzir e encaminhar aos gabinetes dos ministros uma cópia idêntica dos dados extraídos do celular de Vorcaro. Mendonça reagiu e se queixou do que chamou de tentativa de "tumultuar" o julgamento. Zanin, por sua vez, determinou que a PF entregasse ao seu gabinete uma cópia da mídia do celular do banqueiro.

Tensão interna e articulação para pedido de vista

As pressões por um adiamento do julgamento de terça-feira (15) têm partido não apenas de aliados de Moraes, mas também de ministros que votariam a favor da abertura de investigação contra o colega. Na avaliação de parte dos integrantes da Corte, o caso vai inflamar ainda mais o ambiente político do país às vésperas da eleição presidencial. A alternativa defendida por esse grupo seria realizar o julgamento a partir de novembro.

Diante da resistência de Fachin em adiar a pauta, ministros próximos de Moraes planejam apresentar um pedido de vista logo no início da sessão, antes de qualquer magistrado proferir voto. A expectativa é que, embora seja uma pauta com potencial para acirrar os ânimos em discussões pesadas, o julgamento seja breve.

Contudo, mesmo um pedido de vista pode não evitar embates no plenário. Isso porque ministros do grupo de Mendonça articulam a antecipação de seus votos, o que deve provocar a reação imediata da ala oposta.

Batalha de ofícios e a custódia do celular de Vorcaro

Nos últimos dias, a pressão sobre Fachin se manifestou em uma batalha de ofícios no tribunal. Aliados de Moraes pediram acesso à íntegra das investigações sobre o Banco Master, sob relatoria de Mendonça. O relator, contudo, liberou apenas parte dos documentos, argumentando que a divulgação integral poderia prejudicar as diligências. Em resposta, o grupo de Moraes acusou Mendonça de promoção de divulgação seletiva. O presidente da Corte solicitou então a Mendonça a retirada completa do sigilo do inquérito e o envio dos autos aos demais integrantes do tribunal.

Os dados do celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025, se tornaram um capítulo específico desse embate. Segundo a PF, o arquivo original permanece integralmente nas dependências da instituição, com a cadeia de custódia formalmente documentada, lacres íntegros e mecanismos de verificação da integridade digital. A corporação afirmou que o conteúdo "jamais deixou a custódia da instituição".

A Polícia Federal informou ainda que a cópia enviada ao gabinete de Mendonça, em março último, não corresponde ao arquivo original, tendo sido encaminhada "mediante solicitação do próprio gabinete".

Zanin cobra dados da PF e nega hierarquia entre ministros

Após a manifestação da Polícia Federal, Zanin requisitou diretamente ao diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, uma cópia dos dados e encaminhou a Fachin uma cópia da ordem "para conhecimento e eventuais providências". O movimento adicionou novo ingrediente à tentativa da presidência de conter a crise interna.

No ofício, Zanin afirmou que precisa conhecer o material para formar sua convicção antes da sessão extraordinária, sustentando que o julgamento ainda "não tem objeto definido" e poderá exigir a análise de elementos extraídos do aparelho de Vorcaro.

Zanin ressaltou que a mídia já havia sido compartilhada com os advogados do banqueiro e com a CPMI do INSS no Congresso Nacional por determinação de Mendonça, mas que seu gabinete não havia recebido o conteúdo apesar de "inúmeras provocações por ofício". Ao justificar a requisição, defendeu que "não existe hierarquia entre os ministros do Supremo Tribunal Federal" e que "os elementos de prova pertencem ao plenário do STF e aos seus integrantes, e não a um integrante específico".

Mendonça aponta risco às investigações

Em novo despacho publicado no domingo, o ministro André Mendonça rebateu as investidas e argumentou que "a inserção de elementos adicionais que não constam dos autos até o presente momento, o que inclui a abertura de todas as informações contidas no celular de Daniel Vorcaro, somente contribuiria para tumultuar o julgamento".

Segundo Mendonça, a medida "colocaria em risco todo o seguimento e êxito das investigações, dando ensejo à suscitação de questionamentos de toda ordem para desviar o feito de seu caminho natural". O relator recomendou que Fachin solicitasse esclarecimentos à PF sobre como foi realizada a entrega do material sigiloso ao seu gabinete, citando o nome de quatro delegados responsáveis pelo envio.

Diante da sequência de decisões individuais e conflitantes envolvendo Moraes, Mendonça e Flávio Dino, Fachin passou a centralizar na presidência do STF os procedimentos disciplinares e operacionais do tribunal. Em paralelo, a defesa de Daniel Vorcaro solicitou à presidência da Corte que filtre o conteúdo do celular antes de qualquer divulgação pública, evitando a "exposição indevida" do empresário.