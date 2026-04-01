Ex-servidor do STJ é preso pela PF por suspeita de venda de decisões judiciais

A captura de Márcio José Toledo Pinto aconteceu após a autorização do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi preso pela Polícia federal (PF) por suspeita de venda de decisões judiciais da corte.

A captura de Márcio José Toledo Pinto aconteceu após a autorização do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF também cumpri um mandado de busca e apreensão expedido contra ele.

A polícia analisou o material da busca e requereu ao Supremo a prisão preventiva.

Os investigadores apontam que há uma tentativa de Márcio de atrapalhar as investigações. Há relatos deque ele teria seguido um dos delegados do caso.

No material apreendido foram encontrados cerca de 10 mil prints contendo o histórico de monitoramento do veículo utilizado pelo delegado e duas armas de fogo.

Histórico

Segundo a Polícia Federal, se aproveitando do cargo, ele criou, editou e extraiu minutas de decisões que foram indevidamente compartilhadas e utilizadas, vazou informações sigilosas, e comercializou decisões judiciais.

A investigações apontam que Márcio teria recebido ao menos R$ 4 milhões do lobista Andreson deOliveira Gonçalves, apontado como operador do esquema de venda de sentenças.

