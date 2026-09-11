"Nunca furei fila": Raquel resgata polêmica em confronto com João Campos

Declaração foi feita durante debate nesta sexta-feira (11) entre os candidatos ao governo de Pernambuco, que teve confrontos diretos e trocas de críticas

Governadora Raquel Lyra (PSD) e candidato ao governo do estado João Campos (PSB) (Foto: Reprodução)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) citou, em uma indagação direta contra João Campos (PSB), o caso conhecido como “fura-fila”. O então prefeito do Recife foi alvo de um pedido de impeachment no início deste ano após a repercussão do episódio.

“Eu sou uma governadora honesta e trabalhadora; entrei no serviço público por vocação. Eu nunca furei fila e fiz como prioridade no governo do Estado a maior nomeação de concursados da história de um governo”, disse Raquel, durante o debate promovido pela Rádio Cidade 99,7 FM nesta sexta-feira (11) em Caruaru, no Agreste.

O comentário foi feito em bloco de perguntas iniciado pela governadora. Na ocasião, ela perguntou a João sobre concursos públicos em Pernambuco, alegando que a Prefeitura do Recife, que esteve sob a gestão dele mais de cinco anos, tem mais cargos de indicação política do que o governo do estado.

Ao responder, o ex-prefeito da capital pernambucana pontuou que irá “valorizar os servidores” e criticou a demissão de professores da rede estadual de ensino. “Faltou capacidade de gestão, isso é inadmissível”, disse João.

Em resposta a Raquel, João apontou a declaração de bens feita pela atual governadora para este processo eleitoral.

“A candidata que declarou R$ 1 na sua conta corrente recebe três vezes mais do que o salário do governador. Isso tem indícios claros de inconstitucionalidade. Se colocar tudo que recebeu nesse período, dá mais de R$ 1 milhão de forma inconstitucional”, rebateu o socialista.

Ainda durante o debate, o perfil de Raquel Lyra no Instagram publicou um vídeo intitulado "Explicando o fura fila". Na legenda da publicação, Raquel diz que nunca vai "compactuar com jeitinho na máquina pública" e diz que "tentar favorecer filho de magistrado em vaga de concurso é o retrato de uma política que Pernambuco não aceita mais".