"Comando Vermelho e PCC estão no dia a dia do estado", critica João Campos sobre segurança em PE

Declaração foi feita durante debate nesta sexta-feira (11) entre os candidatos ao governo de Pernambuco

Candidato João Campos (PSB) (Foto: Reprodução)

O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou que facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) estão presentes de maneira “latente”. A afirmação foi feita durante o debate promovido pela Rádio Cidade 99,7 FM nesta sexta-feira (11), em Caruaru, no Agreste.

João realizou o comentário ao responder a uma indagação sobre a segurança pública em Pernambuco, criticando diretamente a atual gestão da governadora Raquel Lyra (PSD). Ele prometeu, ainda, que, se eleito, fará um “pacto antifacções”.

“Nós combateremos as facções que estão entrando no estado de Pernambuco. Hoje, a presença do Comando Vermelho e PCC é algo latente, presente no dia a dia do estado, e nós não vamos tolerar isso. Vamos lançar o ‘De Olho na Estrada’, para monitorar as estradas de Pernambuco, as divisas, para que o tráfico de droga, contrabando de armas, isso seja combatido de forma rigorosa, de ponta a ponta”, disparou João.

Sobre o mesmo tema, Raquel Lyra rebateu que a gestão anterior, que era ligada ao partido de João Campos, bateu recordes negativos de violência.

“Na violência, Pernambuco bateu recorde: foram 5 mil homicídios em 2017. Estamos vivendo o melhor momento da nossa história na segurança pública”, disse.

Ela prometeu, ainda, continuar com os investimentos na área, citando os “laranjinhas”, policiais militares recém-formados que fazem parte do efetivo do patrulhamento ostensivo urbano.