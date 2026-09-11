Ivan pressiona Raquel Lyra sobre governo Bolsonaro e enaltece "necessidade" de reeleição de Lula

Candidatos Ivan Moraes (PSOL) e Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução)

O candidato ao governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) pressionou a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) a se posicionar a respeito do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A indagação foi feita durante o debate promovido pela Rádio Cidade 99,7 FM nesta sexta-feira (11) em Caruaru, no Agreste.

Raquel Lyra foi prefeita de Caruaru, entre 2017 e 2022, durante pouco mais de três anos do governo Bolsonaro. Partindo dessa premissa, Ivan questionou a ex-gestora da cidade sobre este período, tentando explorar a neutralidade adotada pela governadora em relação à polarização entre Lula e Bolsonaro.

“Eu queria uma opinião sua sobre o governo Bolsonaro. Você foi prefeita do Caruru durante a Covid, viu escalar a fome, viu escalar o desemprego. O que você acha que foi o governo Bolsonaro para o Brasil e para os nossos estados e municípios?”, disse Ivan.

A governadora tem rejeitado rótulos dos candidatos à presidência e manteve a atitude de não criticar ou apoiar diretamente os símbolos da polarização política brasileira: Lula ou Bolsonaro. Ela evitou responder diretamente à pergunta de Ivan e exaltou ações da gestão dela.

“Quero falar sobre a necessidade de unir o nosso Estado e de ser pernambuquista: é colocar Pernambuco acima de qualquer coisa. Tem gente que se coloca de um lado ou do outro por conveniência. Quero ser governadora de novo para continuar garantindo a construção das pontes necessárias para trazer o dinheiro para cá, para mudar a vida do povo para melhor e para que cada pernambucano possa ter direito a ser feliz no seu chão”, replicou Raquel.

Diante da resposta da governadora, Ivan destacou a reeleição de Lula para evitar o que ele chamou de “risco de ter um presidente fascista”.

Na réplica, Raquel reafirmou as relações entre sua gestão e o governo federal, criticando o governo Paulo Câmara, que era filiado ao PSB, partido de João Campos.

“Nosso governo conseguiu avançar e precisa continuar, sabendo que temos muitos desafios, mas estamos no caminho certo. O governo do PSB anterior ao nosso brigou com os presidentes Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Não é uma questão de ideologia, é compreender como se constroem pontes”, alegou a governadora.

