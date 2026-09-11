Vorcaro sobre quais documentos queria do MPF: "Todos, obviamente"

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro tinha acesso aos sistemas do MPF e realizava consulta a informações e documentos sigilosos

Daniel Vorcaro (Banco Master)

O banqueiro Daniel Vorcaro obteve acesso a dados sigilosos do Ministério Público Federal (MPF) sobre investigações relacionadas a ele e ao Banco Master. As informações estão no relatório da Polícia Federal (PF) enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e foram reveladas após a quebra de sigilo de parte dos inquéritos do caso Master determinada pelo presidente do STF, Edson Fachin, e acatada pelo relator, ministro André Mendonça.

De acordo com as informações, os dados eram acessados por Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, que comandava A Turma, suposta milícia de Vorcaro. Sicário, que recebia R$ 1 milhão por mês, encaminhava ao banqueiro resultados de consultas aos sistemas internos do MPF obtidos com logins funcionais de servidores do órgão.

Em 2024, Sicário teria perguntado a Vorcaro quais documentos o banqueiro gostaria de receber. “Todos, obviamente”, respondeu o empresário. Além do levantamento de informações sigilosas, o trabalho de Sicário envolvia coação e fabricação de dossiês.

Logins usados foram de servidores

Diversas consultas foram feitas no login de uma das servidoras e parte dos documentos encaminhados a Vorcaro estavam registrados na conta funcional dela. O relatório da PF aponta, inclusive, que parte dos processos consultados eram sigilosos.

No login funcional de outro servidor a PF identificou uma busca feita com o CPF do banqueiro, que resultou na localização de 15 procedimentos. Destes resultados, 11 eram sigilosos.

A PF aponta que o acesso aos sistemas do MPF indica “possível uso indevido, com ou sem participação consciente” dos servidores. Segundo Sicário, o acesso era "total e ilimitado", apesar de ele destacar que não sabia até quando as consultas estariam disponíveis. Os nomes dos servidores não foram revelados.

Confira diálogo de 2025

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, em julho de 2025 teria sido feita nova consulta por Sicário aos sistemas do MPF. Os termos pesquisados seriam “BRB AND MASTER”.

Vorcaro: "Quero tudo. Atenção total"

Mourão responde: "Sim! Então vou mandar puxar geral. Ok".

Vorcaro foi preso pela primeira vez no dia 17 de setembro de 2025 no Aeroporto de Guarulhos. O banqueiro tentava embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior.

Conteúdo foi extraído do celular de Vorcaro



A revelação dos acessos recorrentes ao MPF foi feita a partir do conteúdo extraído pela PF do celular de Vorcaro. De acordo com a polícia, o banqueiro ainda teria acessado dados sigilosos de outros órgãos, como as polícias Federal e Civil e o Banco Central.

“As mensagens evidenciam que havia acesso recorrente e irregular a procedimentos sigilosos em andamento no MPF, na Polícia Federal, na Polícia Civil e no Banco Central”, informa o relatório.

